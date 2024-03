Moa Rivera no para de trabajar desde que el pasado año se lanzó en grande a dar candela en el género de la salsa tropical, una vuelta que no le es ajena por virtud de su padre, el afamado cantante salsero Jerry Rivera.

Y ya recoge frutos, tanto como cantante y compositor, tiene su propia banda que le acompaña en tarima y mañana domingo se probará en grande ante el exigente público salsero boricua cuando participe en el Día Nacional de la Zalsa en su edición número 40.

Allí su padre será homenajeado y recibirá el Premio Estrella por su aportación y legado al género salsero a través de su trayectoria de tres décadas de carrera como solista.

Y Moa, aprovechando su gran momento en este 2024, sigue presentando proyectos nuevos y no ha parado de ser vocal en defensa de los nuevos jóvenes salseros urbanos que se abren paso en estos tiempos.

En cada espacio y oportunidad que ha tenido en entrevistas en los medios de comunicación, ha ido consistente en que los “de la nueva”, como se autodenominan, vinieron a aportar al crecimiento del género, aunque, según destaca, algunos salseros veteranos no les quieren dar el paso y abrir puertas.

Moa lanzó al mercado el pasado primero de marzo, a través de sus plataformas y redes sociales musicales, su nuevo tema titulado “Contacto”. El tema está durante enmarcado en la llamada salsa urbana y fue compuesto por Norgie Noriega Montes.

“Contacto” narra la fortuita conexión entre una joven pareja, que vive una noche llena de risas y besos. La trama toma un giro inesperado cuando el protagonista busca desesperadamente a la misteriosa chica, tras olvidar pedirle su número de contacto. Por medio de la producción de un video musical se presenta visualmente esta historia con elementos sorprendentes. El video ya está disponible en las principales plataformas musicales de música.

Rivera anda en estos días, previo al Día Nacional lanzó “duro y pegado” contra un buen grupo de salseros de la vieja escuela, a quienes acusó de no atemperarse a los nuevos tiempos y vivir entre celos y lucha de egos.

De 30 años, Rivera apenas sale “del cascarón” como cantante de salsa de nueva cuña (2022). Durante una entrevista en el programa radial semanal y vespertino, “La manada de la Zeta” que comandan Bebé Maldonado, Aniel Rosario y Marcos Rodríguez “El Cacique” a través de las ondas radiales de Z-93, Rivera reaccionó y pareció sacarse una espinita del alma cuando se le preguntó sobre la colaboración que hicieron entre ellos los salseros en los 80 y 90.

“En los 80 y los 90 eso nunca sucedió. Ahora mismo tengo un tema que va a salir y somos Luis Figueroa, Christian Alicea, Luis Vázquez y yo. Los cuatro vamos a trabajar el tema y un video colaborando, porque yo quiero que los chamaquitos se peguen”, dijo.

Junto a Rivera, los tres jóvenes salseros antes mencionados son punta de lanza en Puerto Rico en la llamada salsa urbana.

“Esto no es como en los 80, que los salseros eran envidiosos entre ellos y se aportaban para aplastarse. Entre ellos mismos se saboteaban en las tarimas. Mira, ya esos tiempos pasaron. Estamos en una época moderna en donde tenemos todas estas plataformas (y redes sociales) y nos aportamos, nos tiramos pauta (entre los de la nueva). Eso de la envidia entre salseros, eso ya no existe. Aunque hay envidia en todos lados, en el negocio..., pero la cosa cambió, el juego cambió”, sostuvo Rivera, quien compuso su primer tema a los 16 años y el mismo fue grabado por su padre.

En 2023, Rivera hizo su debut en Puerto Rico y con su propia orquesta presentó su nuevo tema “Nubes” en el Eco’s Sports Park en Hato Rey. Allí cantó alrededor de 10 temas, incluyendo sus dos primeras grabaciones, “Tocando fondo” y “La película”.

A través de las plataformas musicales y en el canal de YouTube, el nombre de Moa ya es conocido en países como Colombia, Venezuela y Panamá, entre algunos, así como en Puerto Rico. Suman cientos de miles sus seguidores.

“Yo apoyo a los chamacos, los acabo de pautar aquí (en el programa) y no me cuesta nada hacerlo. Pero generalmente en ‘la vieja’, no se apoyaban entre ellos y era una competencia (todo el tiempo)”, dijo Rivera.

El Cacique le trajo el caso y ejemplo de que a través de comentarios en sus redes sociales, Rivera recientemente le salió al paso a un viejo salsero, uno de los clásicos, a quien criticó fuertemente.

“La música evoluciona y no es que hay que cambiar la salsa. Si escuchas mi música... mira a mí la gente me pregunta, ¿cómo es tu música, es salsa tropical, es salsa bailable, es romántica...?. Pues yo digo, mi salsa es Moa. Algunos salseros de la vieja no entienden porque no son negociantes y algunos... algunos salseros de la vieja se pasan diciendo que los de la nueva no proponen nada, no aportan nada. Bueno yo no sé, pero yo tengo mis presentaciones en Suramérica. Yo tengo 15 millones de streaming, yo no sé tú. Me molesta la arrogancia de algunos salseros de la vieja. Dicen, ‘mira papi, tú no tienes nada que proponer’. Y yo... no bueno, pues pregúntale a la fanaticada”, dijo Rivera, quien fue claro en que hay un grupo de salseros ‘de la vieja’ a los que él respeta y admira.

Moa, cuyo nombre de pila es Gerardo, vivió sus primeros 12 años en Puerto Rico y luego fue a vivir a Estados Unidos, en donde tuvo contacto con corrientes musicales como el hip hop, r&b, el reguetón, el llamado movimiento urbano y la cultura musical de los jóvenes afroamericanos. Tiene un bachillerato en Producción de Filmación en la Universidad de Full Sail en Florida y además se graduó de Artes Culinarias en la institución Le Cordon Bleu. Además, es un asiduo visitante del gimnasio y practica las artes marciales.