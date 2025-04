El talento es importante, pero no lo es todo. Para triunfar en el campo artístico, también hace falta disciplina, compromiso y la confianza de apostar a su propio don.

El cantante puertorriqueño Moa Rivera lo tiene muy claro. Desde que decidió un rumbo por el camino de la industria musical, sabía que invertir muchas horas y gran esfuerzo es parte de la encomienda. Y lo abraza con entusiasmo. Por eso, desde su presencia en la salsa a nivel profesional en 2022, no ha parado de trabajar.

“Los artistas a veces piensan que, quizás, el talento lo es todo. No lo es. Es la constancia”, aseveró pensativo el vocalista, quien con gran ilusión promueve el tema “Coqueta”, que también cuenta con las voces de los famosos exponentes del género tropical, Elvis Crespo, y su padre, Jerry Rivera. “Es esa consistencia de tú seguir y no pensar que porque tú cantas bien, o porque tienes quizás una buena imagen, o una buena manera de vestir, eso es todo. No. Hay que tener un equipo bueno, que esté todo el mundo enfocado en un carril, con una misma dirección, y uno mantenerse fiel a lo que uno siente”.

PUBLICIDAD

Tener a un padre famoso y con un sitial en la escena musical le enorgullece. Incluso, le ha servido de inspiración. Pero lo cierto es que, a propósito, su camino artístico lo ha estado labrando con esfuerzos propios. “Uno tiene que trabajar duro por los sueños de uno”, expuso la voz de temas como “Tocando fondo”, “Regrésame mi corazón”, “Déjame” y “Nubes”, entre otros.

“Los hechos hablan por sí solos, literalmente. Desde que incursioné en la salsa, no he hecho absolutamente nada con el viejo mío, ni distribución ni colaboración ni producción. Él no ha hecho absolutamente nada dentro de mi carrera. Eso es un hecho”, agregó con firmeza, y resaltó la dinámica que fluye entre ambos. “Soy pana de Jerry. Yo soy amigo. Somos mejores amigos. No trabajamos juntos. Pero soy agradecido de que vengo de ahí y de que tengo ese don de cantar gracias a que él me lo heredó”.

De hecho, fue el merenguero Elvis Crespo quien originó la invitación para que Moa y Jerry Rivera lo acompañaran en una nueva versión del tema “Coqueta”, original del colombiano Heredero. “Me siento supercontento de que ahora, finalmente, él (Jerry) quiso hacer la colaboración conmigo, después de tantos años de trabajar solo, de que llegué a un millón de oyentes mensuales, que solo llegué a medio millón de ‘followers’ en Instagram, a más de 40 millones de ‘streamings’ (reproducciones) en las plataformas digitales colectivamente, y él no sabía eso”.

Un nuevo ritmo

“Coqueta” presenta a los tres artistas en el género musical colombiano carranga. Jerry Rivera relató con júbilo la propuesta que llegó de parte del merenguero. “Adoro a Elvis. Es un ser humano superespecial”, afirmó con orgullo. “Cuando grabé el tema ‘Nuestra canción’ con él, hace más de un año, comenzamos a hablar de en un futuro hacer una salsa o hacer otra cosa”, rememoró el galardonado artista. “Le dije ‘mira, no te preocupes, no hay que hacer más nada, con que hagamos el tema tuyo, de tu disco, ‘Nuestra canción’, es suficiente’, y Elvis me dijo ‘yo quiero grabar con Moa, o si no, me gustaría con Moa y contigo’, y se comienza a crear una idea”, manifestó en detalle el reconocido exponente tropical.

PUBLICIDAD

Para Moa, se trató de una sorpresa muy agradable. “En el momento en que me enteré que Elvis Crespo quería grabar conmigo, como que no me lo creí”, confesó con alegría. “Ha sido un honor increíble para mí, porque soy fan de Elvis, creo que desde chamaquito escucho la música de él, como todo puertorriqueño”.

En “Coqueta” se adentran en la fuerte atracción hacia esa persona especial, pero en el sonido alegre de la carranga. Jerry destacó la complacencia de aceptar la propuesta. “Uno tiene que estar siempre dispuesto a experimentar ritmos nuevos y tener la mente abierta y disfrutar de otros géneros”, dijo. “No significa que tú dejes de tener una línea. En el caso mío, me crié cantando música de tríos, cuartetos, cantábamos bolero y balada. Más adelante comienzo a escuchar salsa por medio de Frankie Ruiz y Lalo Rodríguez. Pude todos esos elementos usarlos en mi carrera. ¿Qué te quiero decir con eso? Que es importante que uno tenga la mente abierta para hacer otro ritmo”, expuso, y habló sobre la letra.

“A a mí me gusta la poesía mucho, pero es un tema que no va con eso. Es un tema más directo, más simple, más juguetón. Tiene su tremenda historia, pero juguetona, y es algo que no recuerdo haber hecho. Entonces, me pareció muy peculiar”.

Al abundar sobre la demora en grabar un sencillo con su hijo, Jerry resaltó que desde el inicio ha procurado dejarlo caminar su propia senda. “No lo habíamos contemplado. A mí me gusta que él se desarrolle. No me gusta contaminarle su música o decirle ‘me gusta esto’, ‘me gusta lo otro’”, confesó enfático. “Por supuesto, tiene que siempre luchar por conseguir la mejor calidad posible de él, de la música y de todo el contenido que sea de él, porque la calidad nunca pasa de moda. También, mostrar un respeto a la gente con su música, con su imagen, con su contenido para que sea algo ‘timeless’, que dure para todos los tiempos”.

PUBLICIDAD

“Coqueta” también los muestra con una coreografía. Jerry Rivera reveló cuánto se divirtió con este “desafío”. “El vídeo tiene muchas sorpresas, tiene mucha diversión. Yo soy el peor bailarín de Latinoamérica. Me puse a hacer unas locuras ahí que no entiendo ni cómo me atreví a hacerlas. Pero de verdad que ha sido una diversión impresionante”. En este sentido, Moa agregó que la canción cuenta con una rutina bailable que los artistas han promovido en las redes sociales. “Se está yendo viral ahora mismo”, celebró el salsero. “En TikTok tiene ya el video tiene como un millón y pico. La gente está haciendo el ‘challenge’”.

La fama no es prioridad

Moa resaltó que mantiene su enfoque en trabajar su legado musical sin prisa. “Ahora mismo no siento esa presión de que ‘diantre, tengo que hacer música para pegar’”, expuso enfático. “Lo más que me disfruto es cuando lanzo un tema y ver que la gente es la que crea ese éxito, porque al final del día le regalo la música a la fanaticada, pero no puedo decidir que la canción sea un éxito o que la canción guste”, prosiguió.

“Estoy superagradecido de que todos los proyectos que estamos haciendo, a la gente le gusta. Es bonito uno fajarse y trabajar tantos años para que la gente se encariñe con la música que uno les regala”.