El joven cantante salsero Moa Rivera anda por ‘las nubes’ esta semana.

Y asegura estar feliz, viviéndose la película, que hoy martes en la noche le permitirá cantar ante el público puertorriqueño, en lo que será su debut como salsero en la tierra que lo vio nacer y acompañado por su propia banda.

Moa Rivera, cuya más reciente producción titulada “Nubes” ya suena en las principales estaciones de radio salseras en Puerto Rico, se presentará esta noche en Eco’s Sports Park, en Hato Rey, en una función libre de costo en donde espera poder cantar alrededor de 10 temas.

Para esto él y su grupo han estado ensayando de forma consistente en Bayamón. Rivera, quien reside en Florida, Estados Unidos, lleva cerca de un mes con estadía en la Isla, preparándose para su debut.

“Una prueba de fuego, sin duda. El público salsero de Puerto Rico es muy exigente, pero voy a mí, a mi proyecto. Me toca exponerme ante ellos, y no importa si hay críticas buenas o malas, de eso uno aprende y tiene que sacar lo mejor para subir el nivel”, dijo el salsero y compositor de 30 años.

La salsa como género no le es ajena para nada a Moa, quien vivió sus primeros 12 años en Puerto Rico y luego fue a vivir a Estados Unidos, en donde tuvo contacto con corrientes musicales como el Hip Hop, R&B, el reggaetón, el llamado movimiento urbano y la cultura musical de los jóvenes afroamericanos.

“Todo eso ha sido parte de mi formación musical y como cantante. No puedo decir que soy un salsero de nacimiento, un cocolo puro o algo así. Pero, yo desde mis años de adolescente, siempre la música en general, el escribir, cantar, ha estado muy arraigado en mí. Y sí, la salsa me encanta. Vivir en Estados Unidos, además me hizo conocer muchas variantes musicales”, sostuvo Rivera, quien compuso su primer tema a los 16 años y el mismo fue grabado por su padre.

Hijo del famoso cantante salsero puertorriqueño, Jerry Rivera, Moa reconoce que por su ADN corre ese fluir artístico, pero, lejos de querer utilizar la figura de su padre para abrirse camino en el mundo salsero, el joven cantante asegura que su caminar, desde hace de ocho meses atrás cuando decidió dedicarse a cantar salsa, lo ha hecho por sí mismo.

Eso sí, no puede negar, ni siquiera disimular, que su voz, afinque, sonido, tesitura, fraseo, lleva la firma del patriarca Rivera, aunque Moa le está dando un estilo y vida propio.

“Claro que mi papá siempre ha estado ahí para todos nosotros, su familia. Tengo su apoyo, pero yo estoy dando mis pasos solito. El, obvio, ha escuchado lo que estoy haciendo y le ha gustado, me dice que siga pa’ lante, pero ésta es mi vuelta”, indicó Moa, quien asegura que cada movida que hace en el mundo salsero y artístico en el que ahora se encuentra, lo hace muy pensado y atemperado al tiempo en que se vive hoy día.

Moa, cuyo nombre de pila es Gerardo, igual que su padre, tiene un bachillerato en Producción de Filmación en la Universidad de Full Sail en Florida, además se graduó de Artes Culinarias en la institución Le Cordon Bleu. De paso, es un asiduo visitante del gimnasio y practica las artes marciales.

Estuvo haciendo un dúo con su hermana Aliez en el género urbano algunos años atrás, pero fue a finales del 2022 cuando decidió hacer carrera como salsero. Algunos de sus temas como Tocando fondo, versión salsera, (composición de Mario Domm), así como el tema La película, ya le han generado miles de visitas en las plataformas musicales y en el canal de Youtube, por lo que su nombre es conocido en países como Colombia, Venezuela y Panamá entre algunos, así como en Puerto Rico.

El tema Nubes, compuesto por Norgie Noriega y el propio Moa Rivera, ya suena en Puerto Rico en emisoras como Salsoul 99.1 y Zeta-93, asunto que tiene muy contento al salsero, que a su vez tiene su propia disquera y su equipo que maneja su música a través de las plataformas.

“Estoy muy emocionado. Salsoul, por ejemplo, nos está dando la mano y auspiciando mi evento de este martes. Será mi primera presentación con mi orquesta en vivo en Puerto Rico, mi banda es de aquí. Como dije, el público de Puerto Rico es muy exigente, uno tiene una presión fuerte, pero a su vez enfrentarte a esa expectativa hace que uno ofrezca lo mejor en tarima”, señaló el artista que ya cuenta con sobre 500 mil streams en la plataforma Spotify.

El veterano y conocido músico y arreglista Ramón Sánchez es quien lleva de la mano a Moa Rivera en esta vuelta.

“Me siento muy bien con él. Me da mano libre para sugerir y opinar en el arreglo del tema y otros asuntos. El elemento urbano para mí es importante, tiene que estar hoy día en el mundo salsero que represento y Ramón me apoya en eso”.

Ese sonido salsero urbano que presenta Moa tanmbién está presente en la nueva generación de salseros jóvenes como son Luis Figueroa, Luis Vázquez, Christian Daniel y la joven Merari Rivera, entre otros.

De buen hablar, fluido, carismático, Moa indicó que salseros veteranos como Gilberto Santa Rosa, India, Tito Nieves, le han dejado saber que va por buen camino y que siga metiendo mano en lo que está haciendo.

“Esos comentarios son muy buenos para mí. India me dijo que le gusta mi trabajo, que siga rompiéndola”, señaló.

Los planes de Moa, a corto y largo plazo, ya los tiene medio definidos.

“Me propongo que cada mes pueda ir soltando un tema con mi banda a través de las plataformas musicales. Eso es parte de cómo se maneja el negocio hoy día. Además para el año 2024 ya mi padre me ha dicho que en su próximo trabajo musical, quiere que hagamos un tema juntos. Ese tema ya lo escribí y se lo regalé, será algo especial. Pero será él quien dará a conocer todos los detalles”, dijo Moa.