El artista puertorriqueño en ascenso Moffa lanza nuevo sencillo “Dammn”, vía la disquera SONAR. Mostrando su voz melódica y su ingenioso juego de palabras, “Dammn” es otra canción que consolida su sonido y su enfoque fresco en el reguetón.

Producida por Th3 Trilogy, la canción fusiona elementos de R&B y reguetón para crear un contagioso coro.

“Es un game changer para mí porque en este coro no hay muchas palabras y me enfoqué más en la melodía para hacerla más catchy. El día que creamos esta canción, la inspiración no estaba en su apogeo, pero empezamos a vacilar para caer en ambiente. En cuanto me subí al micrófono, salió la melodía inicial y supe que algo especial iba a salir de esa sesión. Es un vibe y desde la primera vez que la escuchas, no te la podrás sacar de la cabeza”, explicó por escrito Moffa.

PUBLICIDAD

Este tema cuenta con un video filmado en Puerto Rico y dirigido por Jomar Luciano. Los visuales se rodaron en un taller de mecánicos y una gomera. Lleno de colores y caos, vemos a Moffa trabajando hasta que llega un grupo de modelos con un auto averiado que luego cambia su enfoque. El objetivo del artista era que el vídeo tuviera un tono divertido y coqueto, pero al mismo tiempo agregarle vida a un lugar de trabajo común como un taller mecánico.

En su corta carrera, Moffa ya ha demostrado que está preparado para convertirse en un artista global. El reciente remix de “Bentley” con Manuel Turizo y Young Martino, acumuló más de 1.3 millón de transmisiones globales y 743 mil vistas en YouTube. Cuenta con colaboraciones con artistas como Karol G, PJ Sin Suela, King Savagge y Lyanno.