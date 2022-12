Mantener una buena actitud y trabajar música que invite al festejo marcan parte del estilo artístico del novel exponente urbano Moffa. El intérprete puertorriqueño deja claro que le interesa dejar una huella apacible en su paso por la industria musical, que todavía trabaja como parte de su anhelo por lograr un sitial estable.

“Lo que más a mí me hace diferente, y veo cómo muchas personas me lo mencionan, es mi personalidad. Siempre ando feliz. Siempre trato de andar con una sonrisa en mí, ser una persona lo más genuina posible”, manifestó la voz de Pa qué roncar, tema que cuenta con la colaboración de Paradize. Precisamente, hace referencia al sencillo como una muestra de su deseo por celebrar lo que ha logrado.

“Me identifico con esta letra como una persona empoderada que quiere hacer de todo. Me siento libre, me siento elevado, que puedo hacer lo que sea”, dijo sobre la canción bailable. “Es un tema que hice hace como dos años en el estudio junto a Paradize, que me sacó de mi comfort zone. Yo no suelo hacer mucho trap o house”, añadió complacido. “Es un poco de fronteo, no hablando malo, es más dejándole saber que yo también puedo frontear, puedo escribir barras y salirme de la línea de confort”, sostuvo sobre la iniciativa de interpretarla. “La realidad, al final del caso, es que fue una de las colaboraciones más grandes que he hecho en mi carrera. Le puse mucha fe desde el principio. Es algo que me puso a brillar”.

La línea musical de José Gabriel Feliciano López se inclina más por el reguetón, R&B, pop y afrobeat. Dentro de su gesta por sobresalir, abraza emocionado el éxito Un viaje, en el que colabora con la galardonada cantante Karol G.

“El tema con Karol G era originalmente de Jotaerre, Alejo y yo”, resaltó sobre el junte inicial. Fue el cantante y productor musical colombiano Feid quien les anunció que la estrella colombiana interesaba formar parte de la canción. “Feid se comunicó con Alejo, que nos tenía una sorpresa”, rememoró con una amplia sonrisa. “Al final del día, antes de irnos de viaje, porque no sabíamos tampoco que nos iríamos de viaje, nos dice ‘el tema es con Karol G. Los va a mandar a buscar. Va a enviar el pasaje, a todo el equipo, y se van para Colombia mañana’”.

La experiencia de trabajar con la voz de Gatúbela, Mamiii y Provenza fue memorable. “Tiene mucho corazón, un corazón muy bonito. Es muy genuina, igual que la vemos en las redes sociales, es lo mismo en persona, exactamente lo mismo, una persona que cuando la ves de frente, brilla su aura”, recordó el intérprete criado entre Isabela, Aguada y San Juan.

Las letras favoritas de Moffa son las que tocan los asuntos del corazón. “Me voy mucho por el amor. Soy una persona que le encanta irse por esa línea. Siento que es mi esquina. Me encanta escribir sobre relatos de lo que es la vida en cuestión de relaciones, de desamor, pero que casi siempre es en cuestión al amor”, enfatizó la voz de Perfect, que interpreta con Lyanno y Lil Jou Jou.

El interés por cantar comenzó en sus grados escolares. “Desde los 10 años yo estudiaba en el Conservatorio de Música, estuve 5 años y ahí fue donde fui desarrollándome un poco. Al principio no me gustaba porque lo veía un poco forzado. Pero luego le cogí amor poquito a poquito. Me sentía muy cómodo con lo que era la música. Era como un espacio aparte donde yo me podía manifestar y llevar mi arte a otro nivel”, dijo el intérprete, quien aprendió a tocar el violín, el piano y un poco del cello.

Tras poner en pausa sus estudios universitarios en relaciones laborales, cada vez compromete más su tiempo para sobresalir como anhela. “Quiero experimentar. Siento que la vida se trata de eso, de experimentar, coger otras vías para uno sentirse aún más lleno, ya sea en la música y en la vida personal”.