La cantante chilena publicó una foto suya con su hijo Joel, que nació la semana pasada, en su Instagram, y dijo nunca haberse sentido más feliz.

“Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta”, aseguró, agregando que no sabía cómo otras madres lo hacían para arreglarse.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, ¡pero es imposible! El necesita a su mamá 24/7, así que está soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, ¡pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida!”, compartió en la red social.

“El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo, y aún así no tenemos tiempo”, escribió.