La icónica y polifacética cantante y compositora Mon Laferte regresa a Puerto Rico con su nueva gira mundial titulada “Femme Fatale Tour”. La gira que comprende 28 fechas en Estados Unidos pisará suelo boricua el viernes 9 de octubre en el Coca-Cola Music Hall.

La preventa de boletos comienza en ticketera.com el martes 16 de junio a las 10 A.M. y culmina el jueves 18 de junio a las 10 P.M. El Password es Femmfatale. La venta general comienza el jueves 18 de junio a la 1P.M. usando el password josedueno. La producción está a cargo de José Dueño.

Mon Laferte se presentó a casa llena en noviembre de 2024 en el mismo recinto. El público que abarrotó el Coca-Cola Music Hall fue testigo de la energía y la versatilidad de la artista. Femme Fatale Tour está basado en los dos volúmenes de su noveno álbum de estudio, donde la chilena compuso todos los temas.

Recientemente, Mon Laferte se presentó en el Spotify Sessions con una íntima presentación donde interpretó 14 canciones con arreglos matizados con jazz, bolero y nostálgico pop.

Los boletos están disponibles en Ticketera.