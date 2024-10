Todavía ve a aquella niña que en algún rincón de su casa cantaba imaginando que dominaba los escenarios. La misma que decidió persistir en su sueño teniendo claro que el camino del triunfo en la música tiene sus retos, pero también sus gratificaciones.

Son tres décadas de trayectoria que la cantautora española Mónica Naranjo festeja, apoyada en su poderío vocal y en su manera particular de narrar en música sus vivencias.

“Más que orgullosa me siento en paz, porque al final lo que visualicé una vez siendo muy niña lo he podido vivir”, expresó la intérprete en entrevista telefónica. “Te realiza mucho, mucho, vivir lo que has deseado toda la vida. Yo cada vez que me subo al escenario ahora visualizo cuando era pequeña y estaba en el salón de mi casa, precisamente, viviendo ese momento que todavía no estaba viviendo entonces”, prosiguió con cierta nostalgia. “Siento paz, porque digo que al menos en esta vida moriré realizada y eso para mí es muy importante”.

La intérprete de clásicos de los noventa como “El amor coloca” y “Sola” se presentará el próximo 8 de febrero en el Coca Cola Music Hall en el marco de su Greatest Hits Tour, con el que celebra 30 años de carrera.

Dedicarse a la música lo tuvo claro mientras crecía. “Mi madre siempre me apoyó”, recordó sobre su interés. Su padre tardó un poco más en asimilar los anhelos profesionales de Mónica. Su reacción no le sorprende al analizar que la duda del éxito ronda la mente de muchos seres cercanos a quienes se les habla de esta aspiración a nivel profesional.

“Imagínate, llegas, por ejemplo, a tu papá y a tu mamá, que no tienen absolutamente nada que ver con un mundo como éste. Se mueren de miedo ante este oficio. Creo que al final intentan persuadirnos, pero por el miedo que da la distancia y lo desconocido de esta profesión”, analizó. “Mi padre, por ese miedo, siempre fue reacio”.

Mantener el afán de sobresalir en el espectáculo la llevó a ganar con éxito su espacio en el panorama musical. La intérprete de decenas de temas que incluyen “Desátame”, “Chicas malas” y “Sobreviviré” atesora contar con un largo tiempo laborando en lo que tanto ama. “La verdad es que hay que celebrar que hemos estado vigentes 30 años. Es una celebración”. El orgullo la invade al ver los resultados de su esfuerzo constante.

“Aquí lo que ayuda muchísimo es el hambre por querer seguir trabajando y haciendo cosas nuevas todos los días, y obviamente la disciplina y la perseverancia. Son tres factores que tienen que ir siempre cogidos de la mano”.

Por experiencia conoce que no toda persona tiene un concepto correcto de lo que implica dedicarse a la música, incluyendo algunos artistas emergentes. “No es lo que parece”, afirmó con gran convencimiento. “Si estás dispuesto a trabajar 24/7 es tu lugar. Pero si te crees que esto es alfombra roja todos los días, créeme, no lo es”, manifestó enfática. “Yo siempre pensé que esto iba a ser un negocio duro. No he creído nunca en las cosas fáciles. De hecho, creo que es un error porque el camino angosto es el que te hace fuerte, el que te hace llegar y plantar un pilar que no se va a mover nunca. Si tú lo que quieres es coger atajos te vas a quedar por el camino en un negocio como este”.

Su potente registro vocal es uno de los aspectos que la distingue, por eso lo protege con recelo. “Soy muy disciplinada, mucho. Cuido mucho la temperatura corporal. Cuido mucho lo que como. Cuido mucho el ejercicio, la cabeza. Es que lo cuido todo, mucho”. La honestidad de lo que expone en sus relatos musicales la ha llevado a conectar con su público. “Al final, yo soy un ser humano más. Cuando cuento una historia mía, cuando son historias reales y cuando son auténticas llegan a todo el mundo. Entonces, siempre está ese momento de un fan, de alguien que se acerca y te dice ‘muchísimas gracias por esto, porque cuando salió esta canción o cuando la descubrí, justamente me encontraba pasando ese momento y contigo el camino ha sido mucho más fácil’, o con la canción, en este caso. Cuando te pasan estas cosas es que te das cuenta de que el trabajo estaba muy bien hecho”.

La faceta de presentadora llegó en 2011, sin haberla imaginado. “Tengo que decirte que nunca pensé que iba a aportar nada a la televisión. Nunca me planteé trabajar en televisión. De hecho, cuando me lo plantearon, la primera pregunta que le dije al director del programa fue ‘¿pero yo qué le voy a aportar a tu programa?’, y la respuesta fue ‘tú misma, la aportación eres tú’”, rememoró con cierto asombro. “Empecé a hacer un programa que se llamaba ‘Tu cara me suena’, que es un programa de imitaciones, y a partir de ahí empezaron a lloverme ofertas como conductora, y así he estado en los últimos años”.

A la expectativa

Hace más de dos décadas que la artista no visita suelo boricua. Si bien los buenos recuerdos pasan por su mente, confesó que se mantiene a la expectativa de lo que pueda vivir en su próximo encuentro con la fanaticada en la Isla.

“Nunca me he presentado, entonces estoy así como inquieta”, confesó. “La última vez que estuve en Puerto Rico fue hace 25 años”.

De los recuerdos, resaltó lo agradable de la experiencia. “Siempre digo que lo más bonito de la isla son las personas, porque siempre te dicen ‘¿y has visto la playa tal?’, ‘¿has ido a bucear aquí?’. Hay una bondad, una amabilidad incondicional para las personas que vamos allí, de afuera”.

Sus metas profesionales están enfocadas en la gira, que comienza en enero del año próximo y además de Puerto Rico abarcará destinos como México, Los Ángeles, Chicago, Miami y Nueva York, entre otros.

Los proyectos en televisión tendrán que esperar. “Lo he tenido que parar. Me ofrecieron muchísimas cosas para hacer y he tenido que decirles que no porque no puedo hacer tele y estar de gira. Es imposible. La televisión ocupa mucho espacio en la agenda, mucho tiempo, y la gira también. Ten en cuenta que todo esto es una vida nómada”, reflexionó. “No puedes estar yendo y viniendo, haciendo grabaciones. Los próximos dos años están destinados a esta aventura. Ya cuando acaben estos dos años, seguramente me tomaré un respiro y volveré otra vez a recuperar algún programa que otro”.

Los boletos están a la venta en Ticketera.com.