Tras un año de triunfos alrededor del mundo, el grupo Morat se presentará por primera vez en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el sábado, 13 de diciembre, como parte de su gira mundial “Asuntos Pendientes”.

“Que Morat se presente por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico es un gran logro. Estamos trabajando intensamente para brindarle al público puertorriqueño un espectáculo de clase mundial”, expresó el productor Paco López, en declaraciones escritas, sobre el regreso de la banda de pop-rock colombiana tras darse a conocer en octubre del 2023 en el Coca-Cola Music Hall.

Este esperado concierto llega tras una serie de importantes logros para la banda, incluyendo ser los máximos ganadores de Premios Juventud 2025 con tres galardones, y su reciente nominación al Latin GRAMMY 2025 en la categoría de Mejor Álbum Pop/Rock, por su álbum de estudio Ya Es Mañana.

Lanzado el 22 de mayo de 2025, Ya Es Mañana consiste en 14 temas que combina su característico sonido pop con guitarras y una narrativa introspectiva y emocional, capturando la energía de su innovadora gira de 2024, que recorrió 14 países, llenó 25 estadios y reunió a más de un millón de fanáticos alrededor del mundo.

Formado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, Morat se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del pop en español. Éxitos como “Cuando Nadie Ve,” “Besos en Guerra”, “Cómo Te Atreves” y “506” han conquistado a millones, y sus colaboraciones incluyen nombres como Juanes, Alejandro Fernández, Sebastián Yatra y Danna Paola.

Con más de 14 millones de oyentes mensuales en Spotify y giras con entradas agotadas en Latinoamérica y Europa, Morat continúa su ascenso sin señales de detenerse.

Para más información sobre el concierto “Asuntos Pendientes” de Morat y detalles de boletos, visite Ticketera.com.