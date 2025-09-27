Los artistas venezolanos Alleh y Yorghaki suman una función adicional del concierto “La Ciudad” que llevarán a cabo a finales de octubre en el Coca Cola Music Hall en Puerto Rico.

Tras lograr un “sold out” con el espectáculo pautado para el martes, 28 de octubre, el dúo llegará más temprano a la Isla del Encanto al abrir otra presentación para el lunes, 27 de octubre.

El espectáculo está a cargo de Paco López, productor de No Limit Entertainment, y promete una experiencia inolvidable para los fanáticos.

“Estamos emocionados de traer a Alleh y Yorghaki por primera vez a Puerto Rico. La respuesta del público fue impresionante y estas funciones ofrecerán un espectáculo vibrante, lleno de energía para la fanaticada que los sigue”, indicó Paco López, productor del evento, en declaraciones escritas.

El concierto de Alleh y Yorghaki se da en momentos en que el grupo continúa promoviendo su más reciente álbum “La Ciudad”, que logró un reconocimiento internacional con sencillos que suman millones de reproducciones digitales en temas como “Capaz (Merenguetón)”, “El Ingeniero” y “Una Noche”.

Los recién galardonados en la categoría “Tropical Mix” de los Premios Juventud 2025 logra consolidar su lugar en la música con un estilo distintivo que mezcla reguetón, merenguetón y otros sonidos urbanos.

Los jóvenes artistas también están nominados a los Latin GRAMMYs con su tema “Capaz (Merenguetón)” en la categoría Fusión Urbana, y con Alleh destacado en la categoría Mejor Nuevo Artista.

Este concierto forma parte de la gira internacional, “La Ciudad Tour 2025”, que comenzó en Valencia, España, y desde entonces han recorrido ciudades como Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Orlando, Los Ángeles, Houston, Chicago, Atlanta y Boston.

Ahora, con su esperado debut en Puerto Rico, llegan cargados de entusiasmo y con una sólida trayectoria que despertó gran expectativa entre los fanáticos locales.