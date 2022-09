El anhelo por demostrar su talento en el canto y el baile estuvieron presentes en los primeros jóvenes que acudieron hoy al Centro de Convenciones en San Juan para formar parte de las audiciones del proyecto musical Menudo A New Beginning.

Desde las 7:30 de la mañana, varios aspirantes hacían su turno a la espera de ser evaluados durante el proceso de selección para formar parte de lo que será el nuevo quinteto, aprovechando el buen clima que hubo en horas de la mañana y en momentos en que Puerto Rico se prepara para el impacto de la tormenta tropical Fiona, que se espera sea huracán cuando toque tierra. Precisamente, el poco concurrido evento se dio por terminado horas después debido a la emergencia.

PUBLICIDAD

Desde el verano, el actor y presentador Mario López hizo pública la intención de retomar la fórmula del grupo que causó revuelo en la década de 1980. El proyecto que trabaja en alianza con la compañía de música y entretenimiento Menudo Productions, con sede en Miami, Florida, incluyó entre los requisitos para el casting estar entre las edades de 12 y 16 años.

Roni Lewy, natural de Carolina, era el primero en la fila. “A mí siempre me ha gustado cantar, bailar, actuar. Para mí es divertido”, afirmó el aspirante de 13 años, quien confesó su deseo de sobresalir a nivel profesional en este ámbito. Lewy hizo el papel de “Ricky López” en la serie Súbete a mi moto, que estrenó el año pasado, inspirada en la historia de Menudo.

“Estoy nervioso, pero también es una mezcla de emociones. Estoy feliz”, añadió con una amplia sonrisa, y compartió que ensayó el tema When You’re Gone, de Shawn Mendes”. La canción se incluye en la lista de 20 temas provista que cuenta con títulos en español para escoger, como parte del proceso de audición.

Gian Philippe Ruidiaz, de San Juan, ensayó Don’t Stop Believin, de Journey. Aunque le agrada la idea de comenzar en una banda, expresó que “ser solista y hacer mi propia música” es a lo que aspira. “Quiero inspirar a que la gente siga tratando”, añadió sobre parte de su propósito.

Emeraude Cotto Pérez fue la primera niña en audicionar. “No estaba segura de que podía participar en las audiciones. Me gusta Menudo, y les escribí (a la producción) por Instagram que si podía participar, y me dijeron que sí”, reveló emocionada la adolescente de Caguas, quien escogió las canción Sign of the Times (Harry Styles) para el momento. “Pensé que a lo mejor se me iba a hacer difícil o que iba a tener menos posibilidades de que no me escojan, pero aunque no me escojan, al menos tengo la experiencia”.

PUBLICIDAD

Diego Vázquez Báez, de Luquillo, practicó When You’re Gone, de Shawn Mendes, y Si me dices que sí, de Reik, Farruko y Camilo. “Voy a dar mi cien por ciento. Practiqué noche y día”, sostuvo, y mencionó que conoce de Menudo por la admiración de su madre al legendario grupo. “Estoy nervioso, siento maripositas en el estómago”.

El productor Ángel Zamora resaltó el compromiso por cumplir con la fecha estipulada para las audiciones, conscientes de la situación de Fiona. “La respuesta fue extraordinaria, pero anoche recibimos muchas cancelaciones”, reveló. Sin embargo, se mantuvieron firmes en recibir a los que decidieran asistir a la convocatoria.

“El plan era estar hasta las 5:00 de la tarde de hoy”, compromiso que no se pudo cumplir. Zamora adelantó que considerarán más oportunidades para nuevas audiciones. “Mi recomendación es que estén atentos”, aseguró, y mencionó que no se descarta la posibilidad de regresar a Puerto Rico para este propósito. Por lo pronto, hay fechas para audicionar en Los Ángeles y Miami.

El ejecutivo formó parte del jurado durante las audiciones de hoy junto con Paul Tarnopol, CEO de Menudo Productions, la vocalista y coach de voz Jessie Chirino y el productor musical Giuseppe Di. Aunque es en este año que oficialmente se trabaja en el proceso de selección, el proyecto lleva un tiempo formándose.

“Llevamos seis años en la preparación de hacer este regreso. Hay una nueva generación y vamos a usar la fórmula del grupo original”, señaló antes de enfatizar en el mérito de la agrupación. “Fue el primero y siempre perdurará, creo, como el más grande de todos. Todavía ni BTS, combinado con CNCO, combinado con Backstreet Boys, han vendido más discos que vendió Menudo”, afirmó.

El actor Mario López, quien estaría presente hoy, fue excusado del encuentro. “Iba a estar aquí. Lamentablemente, por lo de la tormenta, no le permitieron volar, por su trabajo, desde Los Ángeles”, dijo sobre el presentador de Access Hollywood. “Estamos mirando la oportunidad de que esté en las otras ciudades”. Será el artista quien tendrá a su cargo hacer el anuncio oficial a principios del año próximo de quiénes formarán la nueva agrupación.