LOS ÁNGELES. Brad Arnold, el vocalista de la banda de rock 3 Doors Down, nominada a los Grammy, murió el sábado, meses después de anunciar que le habían diagnosticado un cáncer de riñón en estadio 4. Tenía 47 años.

La banda dijo en un comunicado que Arnold “falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía después de su valiente batalla contra el cáncer.”

3 Doors Down se formó en Mississippi en 1995 y cuatro años más tarde recibió una nominación a los Grammy por el gran éxito “Kryptonite”. Arnold escribió la canción en clase de matemáticas cuando tenía 15 años, según el comunicado de la banda.

Su álbum de debut, “The Better Life”, vendió más de 6 millones de copias. Una segunda nominación a los Grammy llegó en 2003, por la canción “When I’m Gone”.

La banda dijo que Arnold “ayudó a redefinir la música rock dominante, mezclando la accesibilidad post-grunge con la composición de canciones emocionalmente directas y temas líricos que resonaban con los oyentes cotidianos”.

3 Doors Down publicó seis álbumes, el más reciente “Us And The Night” en 2016. Entre sus singles figuran “Loser”, “Duck and Run” y “Be Like That”, que apareció en la banda sonora de la película de 2001 “American Pie 2”.

Mientras promocionaba su 5º álbum, “Time of My Life”, Arnold dijo que se consideraba afortunado por haberse labrado una carrera en el mundo de la música.

“Si haces algo durante tanto tiempo como lo hemos hecho nosotros, no puedes evitar mejorar en ello, ¿sabes?”, dijo Arnold a The Associated Press en 2011.

En 2017, 3 Doors Down actuó en el primer concierto de investidura del presidente Donald Trump.

Arnold anunció su diagnóstico de cáncer el pasado mes de mayo, diciendo que un carcinoma renal de células claras había hecho metástasis en sus pulmones. La banda se vio obligada a cancelar una gira de verano.

