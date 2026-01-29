La reina de belleza de California Andrea Andrade murió a los 35 años tras luchar contra el cáncer de colon en etapa 3 que le fue diagnosticado en 2017.

La salud de Andrade, a quien los médicos le dieron entre 6 meses a 2 años de vida, empezó a deteriorase en octubre, a pesar de haberse sometido a quimioterapia intensiva, radiación y cirugía.

Según The Sun, los médicos informaron que el cáncer había entrado en remisión, pero regresó y se propagó a su sistema reproductivo, alcanzando la etapa 4.

El esposo de Andrade, Chris Wilson, dio a conocer la noticia. “Mi amor eterno. Sé que esto no es un adiós. Te veré al otro lado, cariño. Mantén tus brazos celestiales a mi alrededor. Te amo, mi amor”.

A lo largo de su trayectoria en los certámenes, Andrade ganó cinco títulos: Miss Costa Oeste, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Condado de Fresno, Miss Regional Oeste y Miss Simpatía de California.

Andrade fue noticia poco después de ser diagnosticada cuando en diciembre de 2017 participó por la corona de Miss California USA mientras recibía quimioterapia.

“Sentí que necesitaba hacer esto ahora”, dijo en ese momento en una entrevista con Inside Edition.

“Ha sido uno de los sueños de mi vida”, añadió.

A Andrade le sobreviven su esposo, sus padres, su hermano mayor Junior y sus hermanos menores Eric y José.