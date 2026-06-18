Alex Bueno, una de las voces dominicanas más melódicas de todos los tiempos y figura estelar de los “años dorados del merengue”, falleció este jueves en Nueva York tras batallar ocho meses contra un tumor en la cabeza. Tenía 62 años.

“El Mayimbito”, sobrenombre que se ganó por su parecido artístico a Fernando Villalona, además de su carisma y su impecable timbre y melodía vocal, dejó su legado en una veintena de discos sobre todo en merengue y bachata, aunque también grabó salsa y bolero.

Alejandro Wilberto Bueno López, su nombre real, nació el 22 de septiembre de 1962, criado en San José de las Matas, provincia de Santiago.

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En sus 45 años de carrera, vio su popularidad crecer, ser aceptado y querido por su pueblo, pero también enfrentó serias dificultades, sobre todo las drogas y el alcohol que le persiguieron en casi todos los años dedicados a la música, pero vicios de los que logró salir en sus últimos años de vida cuando se desintoxicó y se encaminó por los caminos de Dios.

De su más de medio centenar de éxitos musicales, entre sus más populares temas figuran los merengues “Colegiala”, “¿Quién te riza el pelo?”, “Qué cara más bonita”, “Me muero por ella”, “A donde vayas”, “La radio”, “Amor divino”, “Esa pared” y el “Hijo de Yemayá”.

Por igual, la salsa “Jardín prohibido”, así como las bachatas “Que vuelva”, “Nuestro amor” (junto a Romeo Santos) y “Ese hombre soy yo”.

Desde su niñez en su natal Sajoma se inclinó por la música. Alex Bueno aseguró en una entrevista con el merenguero Silvio Mora, para su canal de Youtube, que sus tíos paternos tienen grabaciones donde se escucha cantar con apenas 3 años de edad y su madre le enseñó a tocar guitarra a los 6 años.

“¡Ay Dio’ mío!” es la frase con la que se identificó a Alex Bueno, quien perteneció al privilegiado club de los cantantes dominicanos que han logrado pegar en diferentes ritmos con estilo único, cantando merengue, salsa, bachata, balada y bolero.

Su andar en la música tiene un año marcado clave en su calendario: el 1978, cuando gana el primer lugar en un festival de la voz que se organizó en el programa de Wilfrido Vargas a través de Radio Televisión Dominicana.

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En ese entonces, estos tipos de programas televisivos llamaban la atención en todo el país y su cara se hizo conocida inmediatamente.

Los primeros merengues que grabó: “Condición” y “Quisqueya”, los hizo en la orquesta All Star de Gerardo Veras.

Más tarde Fernando Villalona se maravilló con la perfecta afinación y el potente timbre de voz del cantante y procedió a ofrecerle para que forme parte de su orquesta, donde graba su primer gran éxito: “Piel canela”, en 1982.

En 1983, luego de los problemas judiciales que Fernando Villalona enfrentó por posesión de marihuana, Alex terminó en el grupo Liberación junto al músico Andrés de Jesús, July en Pie y Manuel la Guira, auspiciado por el disquero Bienvenido Rodríguez.

Un año más tarde, en 1984, la carrera de Alex Bueno da un vuelco radical con su lanzamiento como solista, logrando éxitos de innovadores arreglos de Manuel Tejada y Ramón Orlando con los temas “Colegiala”, “Qué cara más bonita”, “Querida”, “Esa pared”, “La radio” y “ Jardín prohibido”.

Este álbum, titulado “Alex Bueno y la Orquesta Liberación”, le dio al merengue una sonoridad melódica y más romántica, patrón que mantuvo durante años.

En 1986 continuó su pegada en un nuevo disco que incluyó los coros de Juan Luis Guerra, Maridalia Hernández, Mariela Mercado y Roger Bazán, con merengues como “Quién te riza el pelo” y “Paloma blanca”, así como “Corazón de madera”, “Un mechón de tus cabellos”, “Mil amores”, “Dime cuándo tú”, “Hombre callejero” y “Me muero por ella”.

Ya en 1987 comenzaron los conflictos con Bienvenido Rodríguez, por entender que recibía poca remuneración económica por parte del disquero, pues le pagaban 300 pesos por baile cuando cobraban siete y ocho mil, indicó el libro “Merengueros”, del periodista Fausto Polanco.

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Luego de cumplir con el contrato de Karen Records de Bienvenido Rodríguez, en 1991 se une al catálogo de J&N y graba el álbum “Como nadie”, en el que sobresale “El talismán”.

En 1992 el artista demuestra la calidad vocal e interpretativa que posee al grabar el álbum “Ternuras”, una producción romántica dirigida por Manuel Tejada que lo consolida en el mercado internacional y lo acerca a los sonidos de la bachata.

En 1999 la empresa J y N le grabó la producción “Bachata a su tiempo”, lo que redimensionó su carrera al ampliar su repertorio y su propuesta sonora más allá del merengue.

De esa primera prueba en bachata, “Que vuelva” fue un éxito rotundo y un año más tarde replicó su propuesta con otro disco: “Corazón duro”.

En lo adelante combinó con aceptación popular la bachata y el merengue, manteniéndose activo hasta que hace ocho meses anunció públicamente que padecía un tumor en el cerebro que terminó con su vida, convirtiéndose a partir de este día en un inmortal de la música dominicana.

En su vida personal, Alex mantuvo relaciones amorosas con varias mujeres, de las que procreó varios hijos, aunque no hay una confirmación exacta, pues en algunos medios se habla de cinco y en otros de siete. En diferentes momentos habló de que tenía siete nietos.