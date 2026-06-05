Buenos Aires. Carlos ‘Indio’ Solari, cantante, compositor e ícono del rock de Argentina, donde brilló como líder del grupo ‘Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota’, falleció este viernes a los 77 años, tras una larga lucha contra el Parkinson, según confirmó un parte policial oficial al que accedió EFE.

El ‘Indio’ fundó ‘Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota’ (conocida popularmente como Los Redondos) a mediados de la década de 1970 junto a su socio creativo y guitarrista, Eduardo ‘Skay’ Beilinson.

El grupo lideró los ‘ranking’ de ventas hasta su disolución en 2000 y todavía hoy se mantiene como uno de los conjuntos de música popular más masivos y exitosos de la historia del país.

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Tras el final de Los Redondos, Solari siguió reuniendo, por entonces ya con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, a cientos de miles de personas en conciertos que se convertían en verdaderas fiestas populares a cielo abierto, con fanáticos que llegaban desde todos los puntos de Argentina.

A pesar de su estilo poético, críptico y metafórico, las letras de las canciones de Los Redondos y de su etapa posterior forman parte de la vida cotidiana de millones de argentinos, que repiten cotidianamente algunas de sus estrofas en conversaciones, consignas políticas, pintadas callejeras, banderas en las canchas de fútbol y hasta en la decoración de buses que recorren las ciudades del país.

Nacido en Paraná, Entre Ríos, en 1949, Solari tuvo múltiples trabajos antes de establecerse en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde comenzó a componer y cantar con Los Redondos en medio del clima represivo y persecutorio de la última dictadura cívico militar (1976-1983), que castigó con fuerza a las expresiones culturales con contenido político y social.

Ya aquejado por los primeros síntomas del Parkinson, su último concierto sobre el escenario tuvo lugar en 2017 en la ciudad de Olavarría, ante unas 300,000 personas, pero en la siguiente década participó de las actuaciones de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado de manera virtual o a través de grabaciones.