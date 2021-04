Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, enfrenta una difícil situación en su vida: la muerte de su abuela paterna.

Ha sido el artista urbano quien ha dado a conocer la lamentable noticia a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales:

“Vete tranquila mi reina se que estabas sufriendo descanza (sic) en paz no te digo adiós si no hasta luego viejita que mucho me enseñaste si ves abuelo dale un beso y un abrazo de mi parte por lo menos papá Dios me permitió despedirme de ti y abrazarte en vida que mucho me dolió verte en esa cama sufriendo con ese cancer!! Teamo y te amare y siempre estarás comigo att tú nieto mayor Carly”, publicó en su cuenta de Instagram.

El mensaje está acompañado de varias fotos de Farruko con su abuelita.