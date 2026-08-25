Dolly Parton, la legendaria cantautora de música “country”, murió hoy, martes, a los 80 años, confirmó su sobrino Bryan Seaver en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la estrella estadounidense.

“Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús, y seguramente se encontrará con (su esposo) Carl (Dean), sus padres y muchos otros que la han visto y han esperado para que ella llegue al cielo para encontrarse”, sostuvo Seaver, quien también fue el director de seguridad de la artista.

Su deceso se da a conocer a cuatro días de la artista ofreciera una entrevista a la revista People, donde habló sobre sus recientes colapsos de salud tras la muerte de su esposo, Carl Dean, en marzo del año pasado.

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“Como he contado en los mensajes de vídeo a lo largo del último año, estoy pasando por algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba de Carl. Ya sabéis, no es la primera vez que tengo que lidiar con algo así. Allá por principios de los 80, estuve varios meses de baja por problemas de salud femenina, y en aquella época también tenía problemas con mi peso, así que no es que no haya pasado por momentos difíciles con mi salud”, sostuvo Parton.

Parton fue la artista femenina de música “country” que más discos ha vendido de todos los tiempos, con más de 160 millones de álbumes vendidos a nivel mundial.

Su álbum debut fue *Hello, I’m Dolly*, de 1967, y a partir de ahí lanzó una gran cantidad de éxitos, entre los que se incluyen “I Will Always Love You”, “9 to 5″ y “Jolene”.

“Pero creo que, como vivimos en un mundo que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con las redes sociales, todo se magnifica de una forma que no ocurría hace años. Solía bromear diciendo que era la reina de la prensa sensacionalista, ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la reina de la IA en las redes sociales! Pero, hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocéis —como he dicho muchas veces—: me he metido en un callejón sin salida con mis sueños y todavía tengo tantas cosas que quiero conseguir, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para ver cómo todo cobra vida", resaltó la estadounidense.

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Parton nació en Pittman Center, Tennessee, en 1946. Tenía once hermanos y la familia era pobre. A los seis años, empezó a tocar su primera guitarra y a cantar en la iglesia de su abuelo. Un año más tarde, comenzó a componer canciones.

Para el año 1964, finalmente se mudó al pueblo de Nashville, Tenesí, donde comenzó a presentarse en distintos clubes y componer música para otros artistas. El momento que la catapultó a la fama fue cuando se convirtió en coanimadora del “Porter Wagoner Show”, logrando conseguir un contrato discográfico y sus primeros éxitos musicales.

En 1971, Parton consiguió su primera canción número uno en las listas de música “country” con “Joshua”. “Coat of Many Colors”, lanzada ese mismo año, alcanzó el número 4. Posteriormente, en 1973, lanzó “Jolene”, que fue número uno en las listas de música “country” y también entró en la lista Hot 100 de Billboard.

Parton dejó de aparecer en el programa de televisión en 1974 y compuso “I Will Always Love You” como despedida de su compañero creativo, Wagoner.

Pero la cantante Whitney Houston fue quién le dio vida nueva a la emblemática canción tras interpretarla para la banda sonora de la película “The Bodyguard” en 1992.

“Here You Come Again”, un éxito de fusión pop y una de las pocas canciones que no escribió ella misma, afirmó a Parton como una artista multigénero y le permitió alzarse con su primer premio Grammy en 1979.

“Mucha gente pensó que me había vuelto totalmente loca”, declaró a The Associated Press en 1979 sobre el cambio en su estilo de canto. “Pero no tenía miedo al cambio. Esperaba el éxito, pero estaba preparada para el fracaso. No me importaba si la gente pensaba que me equivocaba. En mi propio corazón, sabía que estaba haciendo lo correcto”.

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Otros éxitos de fusión de Parton incluyeron el tema principal de “9 to 5″, la comedia de 1980 protagonizada por Parton, Jane Fonda y Lily Tomlin; y su dúo con su viejo amigo Kenny Rogers, “Islands in the Stream”, escrito por los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb de los Bee Gees. En 1987, colaboró con Linda Ronstadt y Emmylou Harris en el álbum superventas “Trio”.

Con 55 nominaciones al Grammy y 10 galardones, Parton fue la tercera mujer más nominada en la historia de estos premios, solo por detrás de Beyoncé y Taylor Swift.

Encanto sureño

Para millones de fans, Dolly fue sencillamente “Dolly”, una mezcla de encanto sureño, humor y glamour. Pero también se la consideraba una modelo feminista por llevar las riendas de su propia carrera, escribir sus propias canciones, ser dueña de su contenido y administrar sus finanzas en un mundo del espectáculo dominado por hombres.

Parton estaba abierta a bromear de ella misma. Cuando ella se presentó en “Saturday Night Live” en 1989, les dijo a los guionistas que sus únicas restricciones eran que no diría malas palabras ni se burlaría de Jesús. También bromeó con frecuencia sobre sus pechos o su apariencia de rubia tonta, pero con un guiño de que era ella quien controlaba las risas. En sus memorias “My Life So Far”, Fonda recordó la destreza de Parton para los chistes agudos, “por lo general muy picantes”, y una risa que estaba “entre el gigoteo de una niña, un chillido explosivo y una cascada de campanillas”.

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A lo largo de su carrera, Parton adoptó con orgullo su estilo glamuroso, luciendo a menudo vestidos ajustados con pedrería y monos hechos a medida, aunque provocaran desaprobación en otros miembros de la industria. Su imagen siempre formó parte de un plan de negocios musical más amplio.

“Sabía que mis canciones eran buenas, aunque hubiera sido más fea que el pecado”, dijo a la AP en 2014. “Así que pensé: ‘Bueno, probablemente habría elegido verme así incluso si hubiera sido camarera’. Quiero decir, este es mi estilo. Me gusta mucho el maquillaje. Me gusta mucho el volumen en el pelo. Me gusta la ropa llamativa. Me gusta lucirla. Pero es que así es como soy”, pronunció.

Éxito en Hollywood y Broadway

Además de la música y la composición, Partón también partió en la industria del cine, televisión y teatro. Según The Associated Press, Parton tuvo su debut en la pantalla grande al actuar junto a Fonda y Tomlin como trabajadoras de oficina que se rebelan contra su tiránico jefe en “9 to 5″. El crítico Roger Ebert la calificó de “estrella de cine nata” y la canción principal le valió dos premios Grammy y el puesto 78 en la lista de las 100 mejores canciones de películas del American Film Institute. A esto le siguieron papeles protagónicos en “The Best Little Whorehouse In Texas” y “Steel Magnolias”.

“Nunca me consideré una estrella de cine”, declaró a Bob Thomas de AP en 1979. “Sabía que sería una estrella, pero como cantante o como autora de canciones, libros o poesía. Quería ser una artista famosa y vestir ropa llamativa, pero cantar en películas no era una de mis ambiciones. Mi familia vivía en las montañas y no veíamos películas”.

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Su romance con la televisión y el cine continuó durante décadas, con apariciones junto a Cyrus en “Hannah Montana” y adaptaciones de su música para especiales de Navidad, películas y series para plataformas de “streaming”. También se convirtió en escritora, con libros que abarcan desde las memorias “Dolly” hasta una novela superventas escrita junto a James Patterson, “Run, Rose, Run”

La adaptación teatral “9 to 5: The Musical” debutó en 2009, y se había programado el estreno de “DOLLY: A True Original Musical” para diciembre de 2026.

Un corazón de oro

Más allá de su música, el legado más duradero de Parton fue su generosidad y su amplio atractivo. Cuando un mortífero incendio forestal arrasó las Smokies en 2016, organizó un teletón repleto de estrellas y creó una fundación que enviaba cheques mensuales a los residentes cuyas casas resultaron dañadas o destruidas.

Dolly Parton también abrió su parque temático Dollywood en el este de Tennessee, un importante motor económico en la región de los Apalaches que atrae a turistas de todo el país, y creó la Fundación Dollywood.