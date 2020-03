View this post on Instagram

Ayer por la noche el telediario de @rtve se hizo eco de nuestra participación en el #YoMeQuedoEnCasaFestival aunque nos llamaron Desviados...😅 Una iniciativa de @franchejo que con la colaboración de muchos artistas lleva la música a vuestras casas para hacer mas llevadera esta situación. Gracias a todos los que seguisteis nuestro directo y a todos esos nuevos seguidores que se han unido a esta familia. @yomequedoencasafestival @vacasmanagement @warnermusicspain