Hace una semana y dos días que el músico puertorriqueño Samuel Perfecto está encerrado en su piso, o apartamento en Barcelona, España. Al igual que aquí, en la Isla, el gobierno español ordenó el aislamiento social obligatorio para controlar la pandemia de coronavirus Covid-19.

Vive allí con su novia, Elena Sallés, y hace menos de una semana le picó la inquietud de sacar su talento del cuarto para compartirlo desde su balcón, como se ha visto en decenas de vídeos que circulan en las redes sociales desde que se estableció el toque de queda en muchos países europeos.

”Me crié en la iglesia”, compartió vía telefónica desde Whatsapp. “Mi papá era pastor antes de fallecer y siempre se me enseñó esto de que en los tiempos malos, alaba y adora, y en estos tiempos de dificultad sentí en mi corazón hacer algo para animar al pueblo, llevar un poco de alegría, como en Puerto Rico, que en cualquier momento cantamos”, compartió el músico, de 31 años.

PUBLICIDAD

Aún con ese deseo en su interior, sintió miedo al rechazo. “Salí al balcón temiendo que me dijeran que me callara”, pero lo hizo y la respuesta fue un sonoro aplauso que se ha repetido todas las tardes (5:30 de la tarde, hora de España). ”Empecé a tocar cosas groovy, de ningún tema, y rápido se escuchaban esos aplausos a tope, y decían ´Otra, otra...”, contó.

Hace tres días decidió revelar un poco más sobre él, sobre su origen, y para hacerlo, interpretó “Preciosa”, de Rafael Hernández, con su instrumento primario, el saxofón, como le solicitó su hermana Rebeca, desde Texas. El vídeo se viralizó en las redes sociales de forma impensada para él.

PRECIOSA (Rafael Hernandez) DESDE UN BALCÓN DE BARCELONA PA MI GENTE 🎷🇵🇷 IG: @samiperfecto https://www.perfectoschoolofmusic.com https://www.youtube.com/watch?v=Kv8QhUZ8cBE Posted by Samuel Perfecto on Sunday, March 22, 2020

“Fue una oportunidad de hablarles un poco de quién era, y lo toqué sin ningún plan. Uno hace estas cosas por placer y jamás imaginé que fuera algo viral”, expresó.

Lo próximo que incluirá en sus conciertos desde el balcón serán “En mi Viejo San Juan” y “Verde luz”, entre otras. “Ya que ha gustado tanto, y el pueblo puertorriqueño se siente identificado, porque estoy aquí representando el talento puertorriqueño y a la riqueza que sale de una isla tan pequeña“.

Perfecto emigró de Puerto Rico a los 15 años hacia Texas, donde se formó en educación musical y estableció su escuela, Perfecto School Music.

A España llegó por una oportunidad profesional y por amor. Consiguió un trabajo sumamente interesante, enseñar el idioma inglés a través de la música, no obstante el ambiente laboral no fue el mejor y decidió renunciar. Actualmente trabaja con la plataforma vipkids.com, enseñando inglés a usuarios chinos. Como músico está activo en The Sofa Jam.

“Quiero llegar a realizar algo mejor de mí a través de mi instrumento”, concluyó el instrumentista.