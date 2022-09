Un artista que ha ganado reconocimientos, fama y múltiples aplausos en los escenarios de numerosos países, es lo que muchos fanáticos posiblemente ven en el intérprete urbano Myke Towers. Pero cuando Michael Torres se mira al espejo, ve pasar los recuerdos de su abuela paterna enseñándole a leer y a crear sus primeras rimas, los valores de los que su mamá siempre se mantuvo atenta en inculcarle, y aquel amor por la poesía y las matemáticas que sentía mientras cursaba la escuela.

La música ha sido un bálsamo para el rapero, quien abraza sus triunfos sin olvidar sus orígenes en el residencial Quintana, en Hato Rey. Las oportunidades de escoger un camino menos conveniente siempre estuvieron, confiesa, pero mientras crecía, tuvieron más peso las enseñanzas del hogar.

“Los jóvenes que son contemporáneos a mí están expuestos a eso, a lo bueno y lo malo. Lo que sí te puedo decir es que desde pequeño se me enseñó qué era lo bueno y qué era lo malo, y supe tomar las decisiones correctas y sobrevivir en lo que estaba”, expresó en entrevista con Primera Hora en la cuenta regresiva al primero de sus tres conciertos este fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como parte de su Myke Towers El Young King: The Tour. La jornada musical tendrá su primer show mañana, y culmina el domingo.

“Mi abuelita era maestra de español y fue la que me enseñó a leer y todo, la que me enseñó a rimar. Mi abuela tiene que ver mucho en eso de yo querer cantar”, manifestó con orgullo, y confesó que en ocasiones le llama la atención cuando se entera de alguna acción que ella no avala. “Le enseñan cosas… Yo con mi abuela nunca he querido que me vea como un artista. Siempre me dice ‘estás pega’o, estás famoso’, y yo me siento un poco incómodo que mi abuela me hable así. Pero es una realidad, mi abuela tiene redes y ve todo. Este personaje (de artista) hay que cogerlo con pinzas”, reflexionó la voz de éxitos como La playa, Diosa, Si se da y Luces de neón, sobre el valor que le da a su opinión.

Del mismo modo, el criterio de su madre tiene gran relevancia en sus decisiones. “Yo podía hacer lo que sea por la calle, pero cuando le llevaban la información tal vez, no era la correcta. Me tocó a mí demostrar con el tiempo que ellas dijeran ‘el nene conocerá a todo el mundo, se pasará con un montón de gente, pero él sabe lo que quiere’. Hay que hacer las cosas bien. Por lo menos todo lo que yo hago, ellas están pendientes, mi hermanita está pendiente. Hay gente que puede hacer las loqueras que quieran, pero yo tengo eso siempre bien presente”.

Llevar parte de esa enseñanza la tiene en mente para su hijo, Shawn. “Demasiado, porque todo lo que yo hago, él lo imita. Él es como yo cuando él me habla. Le gustan las mismas cosas y digo ‘hay que cogerlo con calma porque está muy chiquito’, no ha entrado a la escuela, que cuando llegue a la escuela las quejas de ‘mamá, papá, mira el chamaquito lo que está es cantando’. No lo quiero meter mucho en mi estilo de vida. Yo para él soy papá”, compartió sobre el pequeño de dos años, y resaltó cómo cuida no abrumarlo con excesos materiales, tan contrario a la carencia en la que él creció.

“Es un bebé todavía, pero trato de que él vea que no es un ‘sí’ siempre, que de vez en cuando tenga un ‘no’”, dijo. “Trato de no darle cosas de más, que es bien difícil porque todo el mundo cuando él cumpleaños, todo el mundo le trae cosas”, añadió, y resaltó que la importancia de compartir lo suyo ha sido una de las enseñanzas más presentes.

Recargar energías con la calma, con la naturaleza, forma parte de su proceso de lograr un equilibrio para evitar que el ajoro usual de su carrera artística lo abrume.

“Quiero a veces despejar la mente en el mar, donde estoy desconectado de todo, uno volver con la naturaleza. Uno se siente uno más. Ahí es que me gusta volver a lo básico para yo decir ‘contra, esto que yo hago es un trabajo’, porque si uno se deja llevar por la gente, los fanáticos, la presión, te vuelves loco. Hay veces en que uno tiene que soltar todo, apagar el teléfono, volver a la raíz”, destacó el artista, quien desde la adolescencia sintió el interés por la música, pero no fue hasta sus 19 que tomó la determinación de dedicarse a esta campo a nivel profesional.

“Si no hubiese hecho música, te digo la verdad, no sé qué hubiera hecho”, reiteró, y recordó el momento en que se encontró con esta ilusión. “Mi primer concierto, que no fue en el Choliseo, creo que fue de Sangre Nueva, que los vi y dije ‘algún día yo voy a estar en la tarima’. Fue mi primer concierto, que dije ‘algún día voy a ser cantante’”.

Pero la decisión a nivel profesional, llegaría después. “A los 19 fue que dije ‘lo voy a hacer y olvídate de lo que digan’, porque por lo menos yo me sentía un poco inseguro, soy un tipo que siempre estaba vacilando, así que si lo hacía mal a mí era el primero que me la iban a montar todo el mundo. Yo, hasta que no estuve seguro de mí mismo… yo soy mi mayor el crítico”.

Dos producciones discográficas de estudio (Easy Money Baby y Lyke Myke), sobre mil millones de reproducciones de sus temas en diversas plataformas digitales de música (combinadas), y colaboraciones con figuras como Cardi B, Selena Gómez, Becky G, Yandel, Maluma, Farruko, Thalía, Natti Natasha, Ñengo Flow, entre tantos otros, ha ocurrido desde aquel sueño. Ahora se suma la realización de sus conciertos en el Choliseo, una plaza relevante en sus aspiraciones.

“Me da más ansiedad que nervios”, resaltó con cierta timidez el artista, quien llega de una gira exitosa en Europa. “Me da nervios afuera porque uno dice como que ‘contra, ¿me conocerán acá?, están muy lejos de donde tú eres’. Pero acá lo que te da es ansiedad, loco por que llegue la hora cero de cantarle a la gente. No te voy a negar, acá en Puerto Rico la sensación es única”.

Para su tierra natal, el recorrido musical abarcará mucho más que sus éxitos conocidos a nivel internacional. “Hay mucha gente que se hizo fanática mía en estos tiempos, pero también tengo fanáticos desde que yo empecé y hay muchas canciones que no he cantado, que solamente las cantaré en Puerto Rico porque soy de aquí y es donde más se las conocen”, adelantó sobre los espectáculos que cerrarán su actual gira de conciertos.

Dentro de sus nuevos proyectos, le da los últimos toques a su próximo álbum. “Estoy loco ya de que mis fanáticos se den esta experiencia de que salga este disco. Va a ser en mi carrera un antes y después”, afirmó haciendo referencia a su evolución musical. “Este álbum, para los que son fanáticos, tiene para todas las categorías”, aseguró sobre el proyecto cuyo lanzamiento contempla para finales de este año. “Hay mucha música que es bailable, música para celebraciones, música de motivación, diferentes sentimientos en un álbum”.