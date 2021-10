El amor propio es un valor poderoso a favor de la salud física, emocional y hasta laboral de las mujeres en la búsqueda de su bienestar general. Dos de los recientes sencillos de la cantante Myriam Hernández, titulados “Ya es tarde” y “Hasta aquí”, apuestan a ese respeto propio de cada mujer, especialmente cuando son ellas quienes deciden liberarse de una relación de pareja.

De los nuevos temas, “Ya es tarde” es el que promueve en estos días y viene a ser el tercero que presenta la artista chilena del álbum “Sinergia”, que lanzará el próximo año. Es una intensa balada que sitúa a la mujer en el momento en que termina una relación tras sentirse descuidada.

PUBLICIDAD

“Hemos luchado y ha habido mucha más apertura, pero hay que seguir luchando porque se prejuzga y en fin, creo que la mujer hoy en día está mucho más fuerte, está más decidida, hay que darle su espacio”, expuso Hernández en su encuentro este martes con la prensa local en preámbulo a su concierto este sábado en el moderno Coca Cola Music Hall. “Tenemos que unirnos para seguir luchando y por eso es que escribí también esta canción, que habla desde el lado de una mujer que termina una relación, y la termina no porque quiere, sino porque no la cuidaron, no la supieron cuidar”.

Igualmente el tema “Hasta aquí” va dirigido al empoderamiento femenino, pero desde un estilo más pop. “Es una mujer que se empodera, que tiene amor propio, que es capaz de decir hasta aquí llega a una relación tóxica, a una falta de respeto y en fin, ha sido muy bien recibida por las mujeres, que me mandan mensajes agradeciéndola”.

“Sinergia” comprenderá 11 canciones, producidas por Jacobo Calderón, que verán luz en el mercado discográfico durante el primer trimestre del 2022.

“Cada disco que uno saca siempre es una apuesta y así se van generando nuevos éxitos, disco tras disco, pero yo estoy feliz. Esto es una apuesta nueva donde he decidido por la música romántica, seguir en mi estilo. Creo que el público esperaba hace rato canciones nuevas mías y yo también he elegido con pinzas las canciones que he querido grabar”, indicó.

Parte de este nuevo repertorio lo incluirá en el concierto de esta sábado y que es parte de un gira que comenzó este mes por varias ciudades de Estados Unidos. Sus canciones clásicas, como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro” y “Te pareces tanto a él”, las intepretará con nuevos arreglos, anticipó.