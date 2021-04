Aprender a decir adiós a quien te hace daño forma parte del mensaje del sencillo Saco de boxeo del cantante venezolano Nacho.

“Si es una lucha que te está haciendo daño, le está haciendo daño a tu espíritu, a tu integridad, te está haciendo daño físicamente, es una lucha que hay que abandonar”, reflexionó sobre el tema que estrenó la semana pasada, y que cuenta con la colaboración del intérprete urbano puertorriqueño Arcángel.

“El mensaje es no dejarte tratar como un saco de boxeo y no tratar a nadie así”, enfatizó mediante videollamada desde Miami, Florida, y mencionó que la intención de llevar a este análisis va más allá de la dinámica de una relación de pareja.

“Los golpes no necesariamente tienen que ser físicos. Cualquier cosa te puede hacer daño, una persona que duda de ti, que pone en tela de juicio tu moral o que te dice que tú no sirves. A través de las palabras también se hace daño, de las especulaciones también, y no necesariamente de una pareja”.

El artista confesó la importancia de ser consciente de este tipo de comportamiento, y de establecer un compromiso por mejorar.

“Para serte sincero, no he tenido tantos procesos traumáticos, pero sí he pasado en pequeña o mediana escala, sí ha sucedido donde no solamente yo he sido el agredido, y para que no se tergiverse el mensaje, no estoy hablando de temas físicos, pero donde yo también he sido el agresor. Quizás hay momentos donde tú no te das cuentas que le haces desplantes a una persona, y creo que todavía no se me ha quitado, que tengo que seguir trabajando en convertirme en un mejor hombre, pero por lo menos ya lo tengo consciente”.

Por otro lado, el vocalista reveló que hace años ambos artistas manifestaron su intención de cantar un tema a dúo, pero con el anhelo de dejar una huella mayor a la de solo invitar al baile.

“La propuesta de la unión de Arcángel y yo era poder dejar algo más que eso, algo más que ritmo, jangueo, que también es rico, sino también simplemente poder aportar algo más a la sociedad”, expuso pensativo la voz de éxitos como Báilame y Andas en mi cabeza.

“Hemos venido encontrándonos a través de los años porque en este camino uno siempre se encuentra en diferentes países, en diferentes lugares, siempre tienes la oportunidad de intercambiar información con tus colegas. Lo que no habíamos encontrado durante esos años era la canción en la que pudiéramos estar los dos y que sintiéramos que de verdad estábamos haciendo una gran canción, y creo que la encontramos a través de Saco de boxeo”.

Nacho también habló de la intención del vídeo musical, que se filmó en Miami bajo la dirección de Kathy D de 2Wolves, y que busca mostrar la tristeza y la frustración que expone la letra del tema.

“Al principio cuando hablamos de hacer el video, nos venían ideas muy literales de estar los dos en un ring de boxeo, los dos peleando, algo así. Pero la directora del equipo de producción nos llevó con una idea un poquito más subjetiva, que fue que existiera esta figura como de la persona que tú siempre persigues y no entiendes por qué si te está haciendo daño, tú sigues detrás de esa persona”, describió sobre la propuesta visual. “Esta figura, que es una misma para los dos, estamos detrás de ella sin entender que cada vez que esta persona nos mira, nosotros recibimos un golpe, un golpe que no se ve, pero nosotros obviamente actuamos el impacto del golpe”.

De otra parte, en un plano personal, Nacho expresó con una amplia sonrisa cuánto valora la presencia de su pequeña Mya Michelle, de nueve meses, producto de su relación con la modelo Melanie Mille.

“Para mí es una princesa”, dijo sobre la única niña de cinco hermanos. “Es un regalo maravilloso de Dios. Siento que es parte de los planes que Dios tenía para mi vida y para convertirme en un mejor ser humano, para sensibilizarme muchísimo más, para enamorarme muchísimo más, para creer muchísimo más en el amor”.

El intérprete reveló que la situación de la pandemia ha complicado la oportunidad de que sus otros hijos, Diego, Santiago, Miguel y Matías, la puedan conocer en persona.

“Ha sido una relación lamentablemente por videollamada porque todavía no he podido sacar el pasaporte a la niña por el tema del COVID”, dijo. “Las instituciones en Venezuela están cerradas, obviamente, tratando de minimizar el impacto que ha tenido esta enfermedad. No he podido sacarle un documento de viaje a la bebé, entonces su conexión con sus hermanos ha sido únicamente a través de un teléfono, ellos hablándole pero ella, obviamente, todavía no se comunica a través de las palabras. Estoy ansioso de que ese encuentro suceda, y creo que va a ser uno de los días más felices de mi vida”.