Le costó tiempo y esfuerzo, pero finalmente el maestro de la trova, Mariano Cotto, podrá disfrutar de un “Concurso de Trovadores” en la plaza pública del pueblo que lo formó en la música, Naranjito, y a la vez darle oportunidad de exposición a los talentos noveles y experimentados que andan por el mismo camino que él inició en su temprana niñez.

El evento cultural, apoyado por la Oficina de Turismo y Desarrollo Económico del mismo municipio, tendrá lugar el domingo, 4 de septiembre, desde las 12:00 del mediodía, y contará con el mismo vate de la espinela como director del Concurso de Trovadores.

“Es una de las esperanzas grandes que tenía, porque en Naranjito se han hecho actividades de música típica, pero han sido esporádicas”, comentó el compositor, autor del decimario “Mi vida molida en versos”, en el que recopila una selección de 211 décimas que creó mientras forjaba una trayectoria de 70 años.

Sylvia Rodríguez, directora de Turismo y Desarrollo Económico de Naranjito, aplaudió la iniciativa de Cotto, reconociendo que ese pueblo de la montaña ha sido cuna de talentos de la música tradicional puertorriqueña.

“Quién mejor que él para continuar ese gran legado y costumbre, porque Naranjito es hogar de músicos y trovadores y donde mejor se escribe la poesía de la trova es aquí y don Mariano es el mayor exponente”, destacó Rodríguez.

Yo no quierto partir de este mundo sin que Naranjito sea el foco de la trova mundial” - Mariano Cotto, trovador

“Lo que faltaba era refinar esa parte de honrar a sus hijos y vengo luchando con esto hace tiempito y el alcalde que tenemos ahora (Orlando Ortiz), pues se interesó por eso y trae a nosotros, a Sylvia Rodríguez, que le encanta eso”, agradeció, por su parte, el exponente de la décima espinela.

Haber prevalecido en la trova es para Cotto el mejor tributo que pueda hacerle a sus progenitores, quienes le despertaron el interés por la música, y desde los cinco años comenzó a ejecutarla en actividades escolares.

“Mi papá era un taquero, el que elaboraba los cigarros, y mi madre aprendió a ayudarlo y en sus ratos libres mi papá escribía cosas para que yo aprendiera a cantarlas”, contó. “Mi papá y mi mamá hicieron de llevarme a mí a eso, su apostolado. Esta es la forma más diáfana, más clara de decirle a mis papás, gracias, y a este pueblo que siempre me ha honrado”.

Cotto se mantiene activo en las tarimas locales y aunque satisfecho con una vida musical que le ha colectado 70 producciones y otras 2,200 composiciones que aguarda en su hogar sin publica en un libro, quisiera ver una mayor atención hacia la música autóctona por parte del Gobierno.

“Estoy comcido en términos de lo que los compañeros míos, de mi misma edad (77 años), y un poco más joven, han hecho, pero hasta que no vea que las autoridades concernientes en Puerto Rico le den la atención que merece este género, no voy a estar completamente complacido. No solamente para que me contraten a mí, que contraten a los compañeros y que lo hagan bien, y que sobre todas las cosas, insistan en que los niños deben tener un vehículo para aprenderlo”, puntualizó.

El Concurso de Trovadores tendrá una elimintaria hasta la etapa final que se realizará en octubre en el pueblo de Dorado.