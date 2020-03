Le tocó lejos de casa.

La realidad ante la pandemia del coronavirus ha trastocado la rutina de la cantante española Natalia Jiménez, quien se encontraba en España en el momento en que el reality musical Operación triunfo, en el que laboraba como jurado, decidió hacer una pausa ante la emergencia. Tras el alto en la producción decidió viajar a casa en Miami, pero por cosas de la crisis de salud mundial quedó “varada” en México.

“No encontrábamos vuelos directos a Miami desde España. Estamos aquí desde hace tres, cuatro días. He aprovechado para hacerme la prueba para ver si lo agarré (el virus) en España o no. Estoy esperando los resultados todavía, así que cuando los tenga y vea que no lo he contraído, pues ya volaré para Miami”, compartió con preocupación la vocalista, quien reside en Florida junto con su esposo, Daniel Trueba, y su pequeña Alessandra, de 3 años.

“Están allá en Miami, encerrados en casa. Imagínate, mi marido, el pobre con la niña en la casa volviéndose locos todos (ríe)”, manifestó la cantautora, quien promueve la balada pop El lado izquierdo de la cama.

“Es una situación superdesagradable”, resaltó la artista con frustración. “Pero estoy contenta de que al menos todos están bien. Mi familia en España está bien también, mis papás, mi hermano, todo el mundo se está cuidando, y esperando que esto pase lo más pronto posible”.

Dentro de la crisis, Natalia reflexionó sobre el aprendizaje que nos deja la emergencia mundial actual. “Aunque es una desgracia, porque mucha gente está falleciendo con el virus y es una pérdida lamentable, creo que para los que tenemos que estar encerrarnos en nuestras casas es para recapacitar también sobre el ritmo de vida que llevamos y para que creemos el espacio de poder hacer cosas que no podemos hacer mientras estamos tan agitados con nuestros trabajos diarios. Creo que todos aprendemos un poco que también está bien tomar un paréntesis y apreciar esos momentos de tranquilidad y pasar con la familia”.

De momento, su sencillo romántico El lado izquierdo de la cama la llena de mucha ilusión.

“Esa canción la escribieron Claudia Brant y Pablo López. Es una canción supertriste, superdolida, y yo la verdad rara vez canto canciones de otros autores. Normalmente las compongo yo o las escribo con alguien más”, destacó sobre el sencillo. “Es una canción preciosa. Hacía mucho tiempo que no sacaba una balada así, de cortarse las venas y de echarse a llorar”.

La tristeza por el fin de una relación le da pie a reflexionar sobre lo importante de aceptar y de darle espacio al dolor.

“Siempre he pensado que cuando tienes una mala ruptura emocional con alguien en una relación, lo mejor es sentir y sufrir todo lo que puedas y llorar todo lo que puedas, no guardártelo. Cuando pierdes a alguien es obviamente un proceso de luto, tanto como si alguien ha fallecido o como si alguien se ha ido de tu vida”, afirmó la intérprete, quien se ha caracterizado por su impresionante registro vocal.

“Es de humanos sufrir. A mí me gusta sufrir cuando alguien me deja o dejo a alguien. Creo que sanas mucho antes, que si estás tratando de guardarte la tristeza y tratando de sentirte bien rápido”.

Trabajar en el lanzamiento su álbum México de mi corazón Volumen 2 es otro proyecto que la llena de entusiasmo.

“El primer disco ha sido un exitazo acá en México. Hemos estado número uno en regional desde que salió en ventas, desde septiembre del año pasado”, celebró sobre el álbum que contiene clásicos como Amor eterno, Sombras nada más y Amanecí en tus brazos. A su vez, la artista destacó que la producción ha logrado posicionarse entre los primeros diez lugares en otras categorías.

“Ya tenemos el repertorio escogido. Tenemos más o menos una idea de quiénes van a ser los invitados, dónde lo vamos a grabar. Todo listo. Vamos a empezar a grabar en mayo si Dios quiere y si con esto de la contingencia, no tenemos que cancelar ningunos planes”, manifestó con resignación.

Su rol en Operación triunfo también permanece en suspenso ante la crisis actual. “No sé cuáles serán los planes de la producción. Espero que los reanuden porque yo me lo estaba pasando muy bien. Estaba superfeliz de reconectar con mi público en España”, destacó la voz de éxitos como Creo en mí y Quédate con ella, quien por años ha disfrutado alentar a talentos emergentes a través de su participación en varias ediciones del reality La voz kids. Sobre este compromiso, manifestó hacerlo teniendo en cuenta sus inicios.

“Empecé en la música tocando en la calle, tocando en el metro, en autobús, en donde pudiera tocar por una necesidad más artística que nada. Necesitaba que la gente me escuchara”, confesó. “Sé perfectamente esa frustración de sentarte a tocar y que nadie te mire, nadie te oiga, que te ignoren, que no les importa en lo absoluto, y es un sentimiento que duele tanto y es tan horrible”.