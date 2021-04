“Es espontáneo, es muy cariñoso y me trata muy bien”.

La felicidad se delata en las carcajadas de la cantante española Natalia Jiménez al hablar de quien la ha motivado a darse una nueva oportunidad en el amor, el mexicano Arnold Hemkes, quien se ha desempeñado como manejador artístico.

“La verdad es que estoy muy contenta de haber encontrado alguien, compartir todas las cosas que me gustan hacer, y me siento muy libre, muy contenta, muy feliz. Estoy disfrutando mucho esta nueva etapa. Estoy súper feliz”, reveló la artista a Primera Hora por videollamada desde Miami, Florida. “Es muy atento, y como lo tengo aquí enfrente, pues no puedo decirles tantas cosas. Luego se las acaba creyendo (ríe)”.

Desde al año pasado, ambos comparten en sus respectivas cuentas de las redes sociales imágenes de momentos juntos, ocurrencias y expresiones que confirman que viven a plenitud el amor.

El anuncio de la separación del cubano Daniel Trueba, padre de su hija, Alessandra, lo hizo público en enero. Pero fue antes que se tomó la decisión.

“Eso ya fue hace un rato”, confesó pensativa. “Digo, la verdad es que los medios llegaron a enterarse un poquito más tarde, pero nosotros empezamos el proceso de divorcio en abril del año pasado, así que hace casi un año ya. La verdad es que los medios tardaron un poquito en enterarse, de lo cual, la verdad, estuvo bastante bien. Yo lo agradezco, ¿sabes? Y agradezco mucho el respeto con el que se ha tratado todo el tema”, añadió sobre el proceso, que se dio tras cinco años de matrimonio.

“Yo estoy bien, estamos superbién. La familia estamos todos tranquilos. Tenemos a la niña 50/50. La vemos el mismo tiempo, salvo cuando yo tengo que salir a trabajar y tal, y hemos quedado bastante bien dentro de lo que cabe, así que seguimos pa’lante”.

Si bien su determinación y su personalidad jovial contribuyeron a enfrentar el proceso, mencionó que no se trató de una experiencia sencilla.

“No, no es fácil”, reveló. “Creo que lo más importante siempre es mantener el respeto entre las partes y tratar de llevar las cosas de la forma más amistosa posible desde el principio, y tratar siempre de escuchar lo que la otra persona tiene que decir. ¿Sabes? Yo creo que es lo más importante y, sobre todo, tratar de mantener las cosas lo más sencillo y hacerlo lo más rápido posible por los niños. Pero nada, es un proceso que si se tiene que pasar, se tiene que pasar por el bien de todas las partes”.

Feliz con nuevo álbum

La ilusión de volver a creer en el amor se ve reflejada en su nuevo sencillo, Qué bueno es tenerte, que forma parte de lo que será su álbum México de mi corazón II.

“Es de cuando estás celebrando tener en tu vida a una persona que amas y que das las gracias por tenerla, y que al final, por tener alguien así tan hermoso te hace sentir a ti bien también. Es una canción preciosa”, describió sobre el tema escrito por Omar Angulo Robles, y que cuenta con la colaboración de Alan Ramírez y Oswaldo Silvas, intérpretes de la Banda MS.

El sencillo, que cuenta con un video musical, se aparta del ritmo del mariachi y es el segundo con la agrupación que la acompañó en el tema El color de tus ojos, que forma parte del galardonado disco México de mi corazón (2019).

“(El nuevo álbum) era de versiones (covers) y hemos decidido meter esta canción y otra más inéditas. La otra es una canción que escribí yo, que se llama La pena, junto con Julio Reyes y Claudia Brant, que también es un mariachi”, adelantó Natalia, quien se distingue por su impresionante registro vocal. “Es preciosa, ha quedado divina”.

La producción discográfica, que proyecta lanzar posiblemente para agosto, contará con colaboraciones con Gerardo Ortiz, con Alicia Villarreal, con Álex Fernández, según adelantó. “Tenemos un montón de canciones. No sé si vamos por las 15. Pasa que como me gustan muchas, nos cuesta decidir”.

Honrar nuevamente la música del país que describe como su segunda patria, la llena de júbilo.

“México me dio mi carrera, o sea, yo llegué a México con La Quinta Estación y nos dieron nuestra primera oportunidad de trabajo. También fue como el lugar donde me crié como adulta. Llegué con 21 años, no sabía nada de la vida ni de nada. Llegué allá a vivir con tres tíos que apenas conocía y me metí en Ciudad de México y fue como descubrir otro planeta. A mí eso siempre me ha marcado”, repasó con nostalgia.

“Viví muchísimos años allá y cuando empezamos con El sol no regresa, y con las trompetas, me empecé a enamorar del mariachi y yo siempre he querido cantar mariachi desde entonces”, resaltó la voz de éxitos como Algo más y Sueños rotos.

Le fascina correr motora

Una de las ganancias que le ha dejado el aislamiento impuesto por la crisis de salud mundial por el COVID-19 es la oportunidad de retomar uno de los pasatiempos que más le encanta: correr motora.

“Desde que era chiquitilla yo llevo manejando motos, desde que tenía 16 años”, confesó. “Por cosas de la vida dejé de hacerlo como por diez, 12 años, y ahorita con la pandemia dije ‘ahora vamos a ver…’, esto es social distancing (ríe)”, dijo la artista, quien suele compartir imágenes en sus redes sociales sobre la experiencia, incluso con su pareja.

“Hacía muchos años que no me montaba en una moto y era una parte esencial de mi vida”, confesó. “Poder hacerlo ahora es genial. Y luego, como él también monta (Arnold), pues nos montamos los dos y él va en la suya y yo la mía. Muy divertido”.

Encantada con Ivy Queen

La cantante compartió su emoción de cantar junto a le veterana exponente urbana Ivy Queen, encuentro que se dio el 10 de abril durante el evento virtual Urban Divas United, auspiciado por una casa de belleza, y que contó con otras invitadas como las artistas urbanas puertorriqueñas Nesi y Chesca, entre otras.

“Era de divas urbanas”, mencionó la cantante sobre la actividad que se realizó en Miami, Florida. “Ella me invitó a cantar con ella y estaba feliz porque yo la adoro y era la primera vez que cantábamos juntas. La verdad que como diva y como icono de Puerto Rico, a mí me dejó muchísima ilusión poder estar con ella. Yo la amo”.

Invita al amor propio

En febrero, la artista escribió para Primera Hora la columna El abuso invisible, que habla del maltrato de pareja.

“He vivido alguna relación en la que he tenido maltrato psicológico y este es uno de los peores maltratos que puedas pasar, además del físico, que es más obvio”, confesó la voz del éxito Creo en mí.

“A veces la víctima ni sabe que lo está sufriendo. A veces la víctima se culpa a sí misma de las cosas que pasan en casa y es un abuso en el que acaban erosionando quien tú eres, erosionando tu autoestima, tu voluntad. Entonces te anulan de tal manera que los necesitas y no puedes estar sin esa persona. Y entonces de repente te das cuenta de que no tienes trabajo, de que no tienes amigos, de que no tienes a tu familia, de que no tienes dinero o de que no tienes nada. Y yo no sé, de repente con la pandemia a mí me vino superbién porque siento que he podido como desprenderme de un montón de pendejadas que traía antes, de tratar de mantener solo una fachada de perfección siempre. Pues miren todos, yo no soy perfecta, yo soy así. Soy una persona natural y esa es mi vida, y he pasado por esto, por esto y por esto. Y está bien decirlo. A lo mejor yo puedo ayudar a alguien contando mi historia”.