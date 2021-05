Ciudad de México - Sonriente, trabajando en su nuevo disco “México de mi corazón II” y con mucho autocuidado, es como Natalia Jiménez le da la bienvenida a un nuevo ciclo en su vida, en el que abraza más que nunca la música regional mexicana de la mano de su nuevo mánager, Sergio Lizárraga.

A principios de año, la cantante se separó de quien fuera su pareja y mánager durante años, y padre de su hija, Daniel Trueba, por lo que su vida dio un giro.

“Es mucho crecimiento personal, decidir vivir mejor y estar bien y querer otra vida, una vez que decides eso, y ya cuando una tiene 39, es un buen momento para vivir la vida como una la quiere vivir, y si hay algo que no me gusta, cambiarlo. Es básicamente lo que pasó, cambié mi vida, no ha sido fácil con la pandemia porque te quitan tus conciertos, trabajo, no puedes ver a tu familia, pero para mí lo mejor fue que estuve yendo a terapia”.

Este lunes, celebró el 10 de mayo con su hija y con su pareja. “Mi hija me trajo unas cosas lindísimas de la escuela, me hizo una manita con pintura y venía con acrílico y brillantito, está muy chuli, me regaló una cartita, me hizo un garabato que dice mamá. Mi novio me trajo brigadeiros portugueses y el fin de semana pasado nos fuimos a Disney”.

En su nueva normalidad, Natalia cuida a su hija una semana sí y una semana no, por ello divide sus tiempos entre México y Miami. Esta semana lanzó “Qué bueno es tenerte”, junto a la MS. La canción es parte de “México de mi corazón II”, que saldrá en agosto y que incluirá colaboraciones con diferentes artistas.

“Verán dos canciones inéditas, ésta y otra que escribí con Claudia Brant y Julio Reyes, “La pena”; en colaboraciones, tenemos a Alicia Villarreal, Gerardo Ortiz, a Banda MS, Alex Fernández, estoy súper contenta porque el disco está muy fuerte; cada canción tendrá su video”.