Cantar fue una aspiración que amó mientras crecía, pero con la que jamás se visualizó llegar tan lejos. Incluso, se conformaba con ser escuchada en espacios con público reducido, como un bar o un centro nocturno pequeño. Pero el paso del tiempo provocó que su privilegiado metal de voz comenzara a ser admirado por miles, no solo en su tierra natal, sino a nivel internacional.

Han pasado más de dos décadas de su trayectoria profesional, incluyendo sus orígenes en el grupo La Quinta Estación, pero la intérprete española Natalia Jiménez disfruta repasar las sorpresas que le va regalando la vida.

“Yo cantaba en el metro, cantaba en la calle, cantaba en bares, estaba en una orquesta de música normal, de pueblo. Yo no me imaginaba nunca en la vida (mi éxito), por eso yo soy tan feliz, por eso yo todos los días doy gracias, digo ‘Dios mío, qué bien me fue, ¡qué suerte tuve!’”, confesó entre risas la artista a Primera Hora mediante videollamada desde su hogar en Miami, Florida, para promocionar su nueva producción discográfica, México de mi corazón II, disponible a partir de hoy.

PUBLICIDAD

El fin de semana se presentó junto a la Banda MS en el Madison Square Garden en Nueva York. La experiencia le hace recordar la oportunidad de retomar poco a poco la rutina de trabajo. Pero a la par, en la realidad de pasar más tiempo fuera de casa y de la compañía de su pequeña Alessandra, producto de su pasada relación con el cubano Daniel Trueba, de quien se divorció el año pasado.

“Ahora yo lo que extraño de la pandemia es estar con mi hija todo el tiempo, de hacer cositas con ella todo el día, porque teníamos muy buenos planes durante la pandemia, planes de poca gente, entonces la agarraba y me la llevaba a la playa y nos quedábamos las dos lejos de todo el mundo. Íbamos mucho a la piscinita, íbamos mucho al parquecito, hacíamos un montón de cosas. Ahorita ya empezó el cole (colegio) también, y ya está la vida normal otra vez”, repasó con nostalgia la artista, quien además de laborar en la producción y promoción de su nuevo álbum, en las semanas recientes ha estado activa como coach vocal en el reality La voz Kids Colombia, y entrenadora de La voz Senior, del mismo país.

“Yo soy feliz trabajando, la verdad. Soy muy feliz estando de viaje haciendo lo que me gusta. Yo a mi hija como la tengo una semana sí y una semana no, lo bueno es que puedo meter todo mi trabajo en una semana y el resto de la otra semana la dedico a ella siempre que puedo”, valoró la vocalista sobre la pequeña que está por cumplir 5 años en octubre. El acuerdo con Trueba para pasar tiempo igual con la menor, le parece adecuado por el bienestar de la niña.

PUBLICIDAD

“Al final tenemos custodia compartida. Yo la tengo una semana y una semana él, y cuando tengo que ir de viaje, al final él me la cuida y así nos vamos viendo. Está muy bien. A mí me funciona súper porque es a lo que me dedico, a viajar e ir a cantar a otra parte. Ojalá pudiera cantar desde mi casa”, dijo. “Soy una madre trabajadora. Es lo que nos toca”.

Consciente de que todavía es muy pequeña, de momento, Natalia no observa que Alessandra se interese por ahora en lo relacionado con la música. “A ella lo que le veo es que es como yo cuando era chiquitilla, yo iba como para científica. A mí me gustaban las piedras, los dinosaurios. Yo quería ser arqueóloga, imagínate, y ella es igualita. Yo le compro estas cajas de National Geographic que vienen con piedras. Le hago volcanes aquí en casa. Ella es así”, compartió la voz de éxitos como El sol no regresa, Creo en mí y Quédate con ella.

“De repente se pone a cantar y me imita. Es muy chistosa. Sale de aquí del cuarto y empieza (canta) ‘mamáááá’, con vibrato. Es muy chistosa, pero no la veo muy de artista. De momento ya se le saldrá”, relató entre risas.

Con México en el alma

La cantautora celebra el lanzamiento hoy de la producción México de mi corazón II, que sigue el legado de honrar al país que le abrió las puertas en sus inicios. La pieza musical producida por Sergio Lizárraga cuenta con 15 temas, e incluye cuatro canciones inéditas, uno de los aspectos que lo diferencia del galardonado disco México de mi corazón (2019).

PUBLICIDAD

“Siento que este disco es mucho más clásico musicalmente hablando. Nos hemos ido como a lo básico, a lo más ancestral. Nos hemos ido hacia el mariachi puro”, describió sobre la producción que cuenta con colaboraciones de Ana Bárbara, Gerardo Ortiz y la Banda MS, con quien estrenó en abril el tema inédito Qué bueno es tenerte.

“Yo quería que sonara un poco retro, a esas canciones y discos de antes que escuchábamos de Juan Gabriel, de José Alfredo Jiménez, y que tuviera un poco ese aire de cantina”.

El segundo corte promocional es Mi ego, que lanzó ayer, y cuenta con la voz de Joss Favela.

“Es una canción así de ‘ya te fuiste, no sé por qué, pero aquí me quedaré amándote toda la vida, ojalá te vaya bien’”, explicó sobre el tema. “Nos conocemos hace mucho tiempo y es la primera vez que hacemos una canción juntos. A mí me hizo mucha ilusión que me mandara esta canción inédita porque es un excelente compositor”.

La producción discográfica incluye su versión de los clásicos Me nace del corazón, Fue un placer conocerte, Se me olvidó otra vez y Si nos dejan, entre otros.

México de mi corazón II implicó toda una creación artística a nivel visual. El álbum cuenta con un vídeo musical por cada canción, que estrenarán paulatinamente según el corte promocional. Las coloridas tomas, que por la situación de la pandemia por el COVID-19 fueron grabadas en exterior, se realizaron en la ciudad de Guanajuato, y resaltan su cultura, sus encantos naturales y su historia, incluyendo sectores de Dolores Hidalgo, Salvatierra y Mineral de Pozos.

PUBLICIDAD

“Lo escogimos porque es la cuna de José Alfredo Jiménez”, dijo haciendo referencia al fallecido cantante de música regional mexicana. “Agradezco mucho al estado de Guanajuato por haberme dejado participar, por haber podido rodar en su maravilloso estado y haber conocido más de sus bellezas”.

La creación de los vestuarios, a cargo del diseñador mexicano Benito Santos, fue inspirada en la época del cine de oro mexicano. “Me hizo los vestidos para estos maravillosos videos, con cortes clásicos de películas mexicanas de los años 40, 50, porque queríamos regresar a esta elegancia del regional mexicano de antes”, afirmó la artista, quien ha trabajado proyectos con el modisto desde 2019.

Como parte de los planes promocionales del álbum, se incluye una gira de conciertos que vislumbra realizar el año próximo en Estados Unidos y otros lugares del mundo, y cuyas fechas esperan anunciar pronto.