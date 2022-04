Luego de tres años de ausencia, y como parte de su gira internacional “Antología 20 años” regresa a Puerto Rico Natalia Jiménez. Será su primera presentación en el nuevo y moderno Coca Cola Music Hall el sábado 20 de agosto. La gira internacional reunirá lo mejor de su impresionante catalogo de éxitos de la Quinta Estación y de su carrera como solista.

Reconocida por la crítica musical y el público como una de las artistas más completas de su generación, Natalia Jimenez festeja dos décadas haciendo de la música su modo de expresión, como intérprete, compositora, creadora de un estilo único en la moda e incluso, como gestora de cambio entre sus seguidores.

“(Antología) era el mejor título que se me ocurría para representar todas las etapas por las que he pasado. Es como una antología de toda la música que he sacado, todo lo que he conseguido”, señaló Natalia Jiménez mediante declaraciones escritas. “Quería recopilar todo mi trabajo y todos mis éxitos en un solo disco, poder reversionarlos y escucharlos como me siento ahora. Ahora cumplo veinte años de carrera– ya tengo 40 años– y obviamente, como siento mis canciones ahora, después de haberlas cantado tantas veces y de haberlas presentado en tantísimos sitios, es diferente. Ahora también tengo ganas de escucharlas de otra manera y quiero que el público las escuche conmigo”, agregó.

Antología incluirá éxitos inolvidables de su etapa como vocalista de La Quinta Estación, la banda española de pop y balada que la dio a conocer en toda América Latina y Estados Unidos. También estarán los principales éxitos que ha tenido en su abultada carrera como solista desde el 2011, en nuevas versiones producidas por Cheche Alara, además de dos canciones inéditas. Sin lugar a dudas, un álbum que encantará a la extensa y variada fanaticada de la artista que incluye diversas generaciones y nacionalidades, gracias a su amplio espectro de canciones, desde las rancheras de despecho o desamor a las románticas y alentadoras.

La celebración de sus 20 años de carrera incluye una extensa gira por más de veinte ciudades de Estados Unidos, y varias ciudades en México, los principales escenarios de Puerto Rico, República Dominicana y otros países del continente, además de su España natal. La confirmación de las ciudades y fechas de su gira se darán a conocer a través de las redes sociales de la artista.