Dos ganadores del Latin Grammy, la estrella venezolana en ascenso Nella, y el cantautor puertorriqueño Pedro Capó, estrenaron hoy el video musical Volaré, tomado del aclamado por la crítica Doce margaritas, primer álbum de Nella con Sony Music Latin.

El video procura ser diferente y divertido, y destaca el trabajo del director venezolano Vadim Lasca junto con las actuaciones cautivadoras de Nella y de Pedro Capó, consumado intérprete de escenario y pantalla.

La química entre los cantantes es palpable, pues logran retratar todos los buenos momentos que pasan dos amigos en un rato cualquiera, sin agendas; jugando, vistiéndose de gala, intentando coreografías y disfrutando de la compañía mutua en general.

Escrita por el colaborador de Nella por muchos años, el multipremiado Javier Limón, así como por el legendario productor George Noriega y el afamado artista Pedro Capó, esta balada acústica y suavemente rítmica resalta las hermosas armonías entre ambos intérpretes.

Volaré es el único dueto de Doce margaritas, y empodera el talento nato de interpretación de ambos artistas.

“Volaré es la margarita que rompe con los males de amores que interpreto en el resto del álbum, como una ola fresca en el verano. Gracias al artistazo que es Pedro, pudimos traducir toda esta energía en el video divirtiéndonos como si no hubiese cámara. No me imagino a mejor cantante, artista y amigo que me acompañase en esta canción. Pedro es un Capo, y estoy infinitamente agradecida por esta colaboración”, dijo mediante comunicado de prensa Nella.

“Siempre es divertido trabajar con colegas que están para el juego bonito y que aportan tanto como lo hace Nella. Nos divertimos muchísimo en la filmación del video de Volaré y compartimos la ilusión de celebrarla juntos pronto sobre el escenario”, comentó Pedro.

Este sencillo sigue los pasos de las primeras dos sencillos de Doce margaritas: Solita y Ahí, que también son acompañadas de videos musicales.

Nella se ha convertido en una de las artistas jóvenes con mayor proyección a nivel mundial por su talento como intérprete y por su voz etérea que acompaña su cautivadora mezcla de pop, jazz, ritmos de clave tropical y flamenco español.