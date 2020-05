Servir de referencia para nuevos exponentes urbanos, así como tender la mano para quienes tienen la ilusión de sobresalir en el género son dos aspectos que le recuerdan al reguetonero Ñengo Flow que el compromiso de que hacer música no se limita a solo presentarse en un escenario.

“Me siento orgulloso cada día que me levanto porque toda la juventud me respeta y, aparte de eso, me siento satisfecho de poder formar parte de sus carreras también, porque cuando comencé tuve muchos tropiezos y el que sabe; antes el género no era muy fácil que digamos”, manifestó el también rapero, quien promueve su álbum THE G.O.A.T., su producción más reciente desde Real G4 Life Vol. 3.

“Todavía no es muy fácil, pero yo siempre decía ‘cuando me encienda, voy a abrir un portal para que todos esos chamaquitos que no tienen oportunidad puedan entrar y el que tenga talento, que venga donde mí, que yo lo voy a ayudar, no importa si tiene chavos o no’ ”, añadió.

Uno de esos artistas en la lista es el trapero Bad Bunny. “El conejo es un chamaco que yo siempre decía que iba a ser grande desde que lo vi, cuando fue a mi casa con Luian, cuando estaba en los comienzos”, recordó. “La primera producción que lo metí fue en Real G4 Life 3”, mencionó al hacer referencia al tema Hoy. “Fue un exitazo”.

La fama internacional y una agenda cargada de trabajo le llegó a aquel joven a quien ayudó. Pero no lo olvidó y para su producción reciente, YHLQMDLG, le pidió que colaborara en los temas Safaera y Qué malo.

“De momento me llama el hombre y me dice ‘tú a mí me ayudaste cuando comencé, soy agradecido, quiero que estés en mi producción, ¿cuándo te puedes montar en un avión para Miami?’ ”, compartió Edwin Rosa Vásquez, y resaltó la humildad que todavía refleja Bad Bunny más allá de su fama.

“Desde que llegué, la vibra fue súper. Un respeto increíble”, valoró.

Pero si bien le complace colaborar, Ñengo ahora dedica espacio para su regreso. La espera demoró tres años, enfocado en lograr el resultado que buscaba.

“No me gusta hacer las cosas por hacerlas”, dijo con énfasis. “Soy una persona maniática y cada vez que decía ‘ya lo tengo ready’, lo escuchaba completo y había algo como que no me llenaba”, recordó. “Volvía, lo desmontaba completo, lo hacía de cero otra vez. Hice eso como dos veces hasta que me sentí con la vibra de que ‘ahora sí está ready, ahora vamos para la calle a romper’ ”.

La producción discográfica lleva por título el acrónimo de G.O.A.T (Greatest of All Time), que en español se traduce en “el más grande de todos los tiempos”.

“Yo nunca me autoproclamo. Son nombres que me ponen los mismos fanáticos en la calle”, especificó. “Yo les desarrollo el concepto y siempre trato de sacarle lo más real que se pueda para que la gente se puede identificar con eso”.

El álbum de 13 temas incluye colaboraciones de Darell (Solo), Jon Z (Blue Ray), Myke Towers y Brray (Traficando), Jhay Cortez (Donde) y Anuel AA (Sur y norte), entre otros, y repasa una variedad de sonidos urbanos sin dejar su esencia musical, que en sus orígenes abarcó temas de maleanteo y tiraera.

“Es un disco bien variado de principio al final”, señaló con ilusión. “Me describe en lo que es la esencia de Ñengo Flow, las raíces, evolucionando el nuevo ritmo sin perder las raíces, de donde salí, cantar la realidad para que la gente pueda identificarse”, resaltó.

“Tengo muchos ritmos que son clásicos porque tienen la influencia de Jamaica, que fue donde todo comenzó”, afirmó. “Tiene rap, reguetón, dancehall, esencia de la salsa vieja, que son las raíces de nosotros también”.