Hace poco más de un año, Nicole Denise Cucco, no sabía del fenómeno musical en el que se convertiría desde el primer intento. Con el sencillo “Wapo Traketero”, lanzado en abril de 2019, pasó a ser Nicki Nicole, una promesa del trap que de inmediato se convirtió en tendencia en las plataformas digitales Youtube, Spotify y Deezer.

Natural de Rosario, Argentina, la joven que en agosto cumplirá los 20 años apenas se está descubriendo ella misma como artista. Todavía juega con su voz a ver qué nuevos matices descubre en su arte para el freestyle. Todo le parece una novedad, sin embargo se proyecta como una artista de vasto camino.

Segura, honesta, divertida. Fue esa la percepción que dejó en una videoconferencia para promover el sencillo “Colocao”, quizás en el que más sabor latino carga entre su repertorio.

“Los humanos siempre tenemos esa capacidad de imaginarnos o lo peor de todo, o lo mejor que podría pasar. Y con la música me pasó lo mismo, pero hasta que no lo vivís, no te das cuenta lo bueno que es o lo malo que puede ser si pasa lo peor”, dijo desde Buenos Aires.

“Yo tenía esa imagen de que me iba a ir bien, pero nunca pensé que con una primer canción iba a explotar de esa manera. Es algo que voy descubriendo día a día”, sostuvo.

“Wapo Traketero” supera los 47 millones de reproducciones en Youtube, y “Colocao”, a un mes de la salida, alcanza los 30 millones. Pero esto no es lo único en su vertiginosa carrera. Entre un tema y otro, grabó un álbum de nueve títulos, “Recuerdos”, que incluye una canción con Cazzu, una de sus influencias de rap argentino.

“No tuve tiempo de estudiar mi voz, conocer mi voz, antes de empezar. Entonces, la voy conociendo mientras esto va pasando, y a veces estoy grabando… y mis descubrimientos van saliendo y terminan saliendo canciones como ‘Colocao', que tienen diferentes maneras de cantar y diferentes flows, que me doy cuenta que quedan increíbles, y no sabía que los tenía”.

Hay pocas voces de mujeres en lo que es el género, pero lo que más me gusta de esto, es que nos hacemos valer, y de a poquito vamos mostrándole a la gente que no se trata de ser mujer u hombre, se trata de hacer la música de uno” -Nicki Nicole, trapera argentina

Nicki Nicole comenzó a probarse en bares argentinos y en competencias de freestyle, de hip hop. La música siempre fue su meta, “la más fácil que tuve”.

“Fue tan rápido que no lo podía creer al principio. Decía, ‘bueno esto va a ser una moda y ya está, y en algún momento va a terminar, porque se supone que no pasa así‘. Eso era lo que a mí más me llamó la atención de todo. La manera en que pasó, lo rápido que me chocó la realidad”, compartió la intérprete, cuyo look comparan con la estadounidense Billie Eilish.

El súbito cambio de vida también la golpeó muy fuerte. De pronto se encontró lejos de su familia y amistades, mientras gente desconocida hablaba bien y mal de ella. Lo sobrellevó, según mencionó, por el apoyo y experiencia en la industria de la música de su equipo de trabajo.

Canta lo que le divierte, y lo que cree que puede divertir a otros. Es consciente de su inmadurez para quizás abordar unos temas o realidades sociales, así que prefiere esperar a sentirse lista para hablar de lo que quiera y conozca.

“Obvio que voy a tener canciones de sentimiento, tristeza, amor, que te rompen el corazón, pero ahora que soy joven, me gustaría hacer música más para el momento. Una vez que mi carrera crezca, y yo sea más grande, y adquirir conocimiento también, porque ahora tampoco sé tanto, y no me gustaría hablar de cosas que no me pasaron, o que no le pasaron a la gente que me rodea”, reconoció.

Puerto Rico no es un país del todo desconocido por Nicki Nicole. Conoce artistas de la vieja y nueva escuela de rap, hip hop y reguetón, como son Julio Voltio, Tego Calderón, Arcángel, Lunay y Brytiago.

“Quiero estar ahí, bailando”, reaccionó la además admiradora de la legendaria Amy Winehouse y Rosalía. “Además de ganas de hacer música con los artistas de ahí, tengo muchas ganas de ir a conocer. Dicen que es un lugar muy lindo, donde siempre la gente está alegra bailando, hay mucha cultura además y me encantaría conocer”.