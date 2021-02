Vuelve como un chico malo.

Sus aspiraciones en la actuación las tiene claras hace mucho tiempo. Por eso Nicky Jam celebra cada paso que da en esta faceta, la que está convencido a brindarle mayor dedicación.

Darle voz al personaje del gato “Butch” en el filme Tom and Jerry, que estrena el próximo 26 de febrero, es una de las experiencias que más valora en este sentido.

“Disfruté hacerlo y mi papá está orgulloso de esto por encima de cualquier cosa que he hecho en Hollywood, por encima de películas que hecho con Will Smith (Bad Boys for Life), Vin Diesel (The Return of Xander Cage). Esto para él es más grande que todo”, confesó complacido a Primera Hora el intérprete urbano por videoconferencia desde Miami, Florida.

PUBLICIDAD

“Y el mero hecho de que a mi papá le enorgullece este proyecto, me hace coger este proyecto más personal, y claro, yo siendo fanático de Tom and Jerry desde chamaquito, siempre he sido team “Jerry” full”, añadió el reguetonero, quien expresó que “ser uno de los primeros artistas de la música urbana en hacer las voces de un muñeco animado en Hollywood es tan grande y para mí”.

Representar a “Butch” le hizo encontrar una conexión con el personaje.

“Soy el gatito negro, el gatito de callejón, el malo del callejón. Me identifico mucho con ‘Butch’, que es el nombre del personaje, porque él por fuera se ve brusco, pero por dentro tiene un buen corazón. Entonces ese es Nicky, es Nicky Jam”, comparó. “Tiene un look rough por fuera, pero tiene, tengo un buen corazón y lo sé, no soy tan rough por dentro”.

Realizar el personaje no conllevó un reto mayor, reveló.

“Sinceramente grabar en un micrófono es algo que hecho desde que tengo 12 años. No lo veo como algo diferente. El director (Tim Story) simplemente me dijo esto es lo que deberías decir pero a tu manera, y fue lo que hice, le di mi color”. Con esta directriz, le dio su propio estilo.

“El inglés mío es muy de las calles de Nueva York, entonces creo que era el perfecto inglés para este personaje de ‘Butch’ porque tiene ese toque como de la ciudad y ‘you know, I got that New York accent’”.

No es la primera vez que Nicky personifica a un villano, y manifiesta que no se siente sorprendido al respecto.

PUBLICIDAD

“Creo que es la imagen que tengo, una imagen que parece de malo y tengo carácter y personalidad. Me ayuda a dar un toque de malo, pero a la misma vez, a darle esa picardía de sexy (ríe), que es lo que me ha dicho esta gente, no lo digo yo, lo dicen ellos”, mencionó complacido, y adelantó que sus planes en la actuación van muy en serio.

“Es algo que quiero hacer por el resto de mi vida”, aseguró enfático. “La primera salida hacia el mundo artístico fue la música. Fue mi manera más fácil de llegar a ser conocido, y descubrí mucho más tarde que era algo que me gustaba. Pero yo llegué a hacer obras de teatro en la escuela”, recordó. “Hice un sinnúmero de cosas cuando era pequeñito, que ya tengo experiencia en actuación. Me lo estoy disfrutando y quiero más y quiero ser director de cine. Hay muchas cosas que quiero hacer”, sostuvo el artista.

Activo con nuevos temas

Por otro lado, la música sigue presente en sus proyectos, y en la actualidad promueve el sencillo Fan de tus fotos, que cuenta con la colaboración del cantante Romeo Santos, y que es un adelanto de lo que será su álbum Infinity, que proyecta lanzar en marzo.

“Le encantó. Yo le había enviado como dos canciones a Romeo Santos y él me decía ‘Nicky, de verdad de verdad no me veo en esas canciones’, pero esta canción en particular le encantó, le añadió mucho”, destacó. “Le metió su toque de poeta”, añadió, y compartió cuánto le complació la realización del vídeo musical.

PUBLICIDAD

“Me lo disfruté mucho porque es un video donde nunca habían visto la faceta de Nicky Jam vestido de ejecutivo, de oficina y con un traje. Y a Romeo, nunca lo habían visto en este look goofy, porque el video es como medio cómico, a la misma vez tiene un toque de humor”.

La producción discográfica, que también incluirá el sencillo Polvo (con la colaboración de Myke Towers), tiene la esencia del reguetón.

“Me encanta este proyecto. Me hizo querer bajar de peso y ponerme bonito porque dije ‘de qué vale hacer música buena y no tener la imagen para backearlo’”, sostuvo, y compartió que el disco contará con canciones románticas, de perreo pesado y de reguetón comercial.

Del otro lado de la entrevista

El reguetonero también trabaja en su programa The Rock Star Show, que ha contado con invitados como Luis Fonsi, Karol G y Maluma, y que se transmite por su canal de YouTube NickyJamTV.

“Me lo disfruto mucho porque siento que estoy hablando con mis hermanos, con gente que son del mismo ADN que yo y que respira en el mismo aire que yo”, confesó sobre el espacio de entrevistas.

“Uno se sienta a hacerle estas preguntas que yo sé que no le hace mucha gente, hacerles preguntas que solamente un artista pudiera hacerles de artista a artista”, dijo sobre la experiencia la voz de Hasta el amanecer y El perdón.

“Me encanta mucho conocer cuáles son sus batallas internas, cuáles son las guerras, cuáles son sus miedos”, detalló, e hizo referencia a su interés en indagar sobre cómo sobrellevan la fama “porque mucha gente no tiene la capacidad de manejar esto, de bregar con esto”.