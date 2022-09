La estrella del género urbano Nicky Jam protagonizó anoche uno de los momentos más emotivos durante la ceremonia de los Premios Billboard a la Música Latina cuando recibió de su padre, José Rivera, el Premio Billboard Salón de la Fama.

La cantante Natti Natasha, conductora del evento que se realizó en el Watsco Center de la ciudad de Miami, Florida, fue la encargada de presentar al padre del artista. “Tengo el honor de hacer parte de este reconocimiento a una figura muy importante en la vida de Nicky. Démosle la bienvenida a su padre, don José Rivera”, mencionó la cantante, quien le cedió la palabra a Rivera.

“Muy buenas noches. Para mí es un honor compartir este momento con ustedes. Esta noche… regalar el premio… Estoy emocionado… a mi querido hijo, Nicky Jam”, expresó don José Rivera mientras su hijo lo observaba entre lágrimas en otra parte del escenario.

Don José Rivera, padre de Nicky Jam, le entrega el Premio Billboard Salón de la Fama en los #Billboards2022 pic.twitter.com/bf3L9XR4NF — Telemundo (@Telemundo) September 30, 2022

Posteriormente, el intérprete caminó hacia su padre para fundirse en un abrazo, y dedicar unas palabras de agradecimiento a él, a su madre, a sus cuatro hijos y otros colegas del género.

“¡Wow! De verdad que no me esperaba esto”, confesó. " “Pensé que otro artista me iba a entregar este premio, pero no esperaba que fuera mi padre. Papi, te ves espectacular, te ves hermoso. Yo sé que el tiempo está contado, pero no quiero que se me queda nada”, sostuvo. “Quiero las gracias por traer a mi papá aquí conmigo, que con tanto trabajo que hacemos muchas veces no podemos compartir con la familia”, manifestó el también empresario.

El premio Salón de la Fama lo reciben, únicamente, aquellos que han realizado una labor prolífica que trasciende géneros musicales e idiomas. En el pasado, artistas como Alejandro Fernández, Carlos Vives, José José, Marc Anthony, entre otros, han recibido este honor.

Durante el evento, Nicky Jam interpretó su éxito reciente, “Sin novia”.