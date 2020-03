A nivel artístico, el artista urbano Nicky Jam se disfruta el resultado de todo aquello por lo que ha luchado.

Ser la voz de numerosos éxitos que incluyen El perdón, El amante y Hasta el amanecer. De colaboraciones con artistas en una lista que abarca nombres como Enrique Iglesias, J Balvin, Will Smith y Alejandro Sanz, además de colegas del género como su amigo Daddy Yankee, Ozuna y Anuel AA, entre tantos otros. Ser ganador de Latin Grammy y Billboard Latino. Y contar con participaciones en filmes como xXx: Return of Xander Cage y Bad Boys for Life.

Pero en los inicios de ese camino, para Nick Rivera Caminero hubo puertas cerradas y tropiezos dolorosos. Sin embargo, los éxitos y el reconocimiento internacional de aquel muchacho que nació en Boston (Massachusetts), y después llegó a Puerto Rico y se crió en residencial Rosendo Matienzo Cintrón, en Cataño, son suficiente motivación para celebrar su presente. Esto incluye ser el homenajeado durante la ceremonia de los Premios Tu Música Urbano hoy, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

¿Cómo te sientes con este homenaje?

“Una de las cosas más grandes que he recibido, porque la verdad no es lo mismo que te den un premio, a que seas homenajeado. Es algo que uno dice ‘qué bueno que se lo hagan a uno en vida’, que normalmente esperan a que la gente se vaya con papá Dios para darle el homenaje. Y qué bueno que uno pueda disfrutárselo, que la gente agradece tu trayectoria, que la gente agradece tu música, que la gente agradece el tiempo, el sacrificio que conlleva este negocio, que no es fácil, porque son muchos sacrificios, son muchos días que los hijos de uno no comparten con uno porque uno está en la carretera, viajando. Son días que uno no puede ser el hombre de familia que uno debería ser por uno estar haciendo este sacrificio en el negocio”.

Con lo difícil que fue para el género consolidarse, ¿alguna vez pensaste que recibirías un homenaje como este?

“No. La verdad, no. Pensé ganar premios. Pensé cantar al frente de 50 mil personas. Pensé en hasta ganarme un Grammy, y me lo gané. Pero nunca pensé que en que fueran a hacer unos premios y que fueran a homenajearme por el premio sabiendo que este género ha sido tan marginado durante los años, y la gente no le tenía el respeto a este género años atrás, y era muy difícil ver que pasaran este tipo de cosas”.

¿Qué piensas de la creación de estos premios?

“El mero hecho de que hoy día está pasando me llena de orgullo porque soy uno de los arquitectos de este género. Llevo 25 años y fui de los que toqué puertas en Puerto Rico para que la gente escuchara esta música. Al principio éramos unos payasos para el mundo, y hoy día ver los frutos y ver que la gente agradece a la música de nosotros, y ver qué artistas como Daddy Yankee y este servidor están siendo respetados por lo que han hecho, porque son muchos más, Don Omar, Tego Calderón, Wisin y Yandel, Ivy Queen, estamos hablando de un sinnúmero de cantantes que tocaron puertas en los principios de los noventa para que hoy día esté donde está. Para mí es una bendición”.

¿Qué tiene el reguetón que lo ha llevado al nivel en el que está hoy?

“Ese sabor boricua que tenemos nosotros, ese ritmo que nadie puede evitar bailar y disfrutarse y llenarse de alegría cuando la escucha. Es que la música de nosotros tiene un sabor que es increíble. Para los que no saben, yo soy mitad dominicano, tengo la sangre dominicana por parte de mi mamá, y amo mi gente de República Dominicana, pero me crié toda mi vida en Puerto Rico. Me crié desde los 10 años hasta los 30 años en Puerto Rico, o sea que viví casi toda mi vida en Puerto Rico. Lo que conozco y lo que sale de mi boca es Puerto Rico, y el sabor que nosotros tenemos no lo hay en ningún lado, te lo aseguro yo. ¿Qué tú crees que fue lo que le gustó a la rubia mía (la modelo Cydney Moreau)? Cuando me vio el sabor boricua que tengo (ríe)”.

Eres famoso. Eres millonario. Eres exitoso. ¿Qué dirías a quien piensa que tu vida es perfecta?

“(Ríe) Que es de todo menos perfecta. Está muy lejos de perfecta. Soy un cantante de reguetón que tengo ya casi 40 años, y esto es un negocio donde todos los días salen chamaquitos. Hay que mantenerse al día haciendo música. Y tienes el estrés de que hay que mantener las redes sociales. El estrés de que cada canción que tú hagas, obviamente, tienes que asegurarte de que sea un éxito. Tienes que bregar con salir a la calle y sacrificar tu privacidad o intimidad. Son muchas cosas que conlleva esto. Pero te estoy contando solo lo malo. Lo bueno son un sinnúmero de cosas. Me gusta la vida que tengo. Soy súper feliz. Soy un hombre que se supone que no estuviera aquí donde estoy. Se supone que estuviera preso, muerto, olvidado en la música. El mero hecho de que hoy en día a la edad que tengo todavía puedo seguir hablándote de que estoy activo en la música, y que estoy haciendo cosas grandes, como películas, etcétera, para mí es una bendición”.

A través de las serie de Netflix Nicky Jam: El ganador, el artista reveló el pasado difícil que también resume su vida.

¿Qué le dirías a quien está atravesando problemas similares a los que viviste, y perdió la esperanza?

“Lo mejor que le puedo decir es que miren mi ejemplo de vida, que vean que yo pasé por todo eso. Estás hablando con una persona que viene de una madre que fue drogadicta, de un padre que fue drogadicto, de una persona que fue drogadicta también. Vengo de la oscuridad más grande. Vengo de perderlo todo, de meterme en treinta problemas, de tener vicios en la sangre metidos por más de 15 años, y levantarme y romper las cadenas y seguir para adelante y estar donde estoy. Sí se puede. Tienes que tener esperanza, y primero que nada, tienes que tener a Dios en tu corazón”.

Precisamente, con ese pasado difícil, ¿has aconsejado a colegas del medio que has visto en malos pasos?

“Me ha tocado hablar con muchos. Día a día habló con colegas y me dan consejos y les doy consejos. Hay mucho colega que no quiere escuchar, que están en su momento. Yo sé lo que es eso porque yo pasé por eso, tener 20 años, 19 años, tu mente está enfocada en otro lado. Pero comoquiera siempre siembro la semilla, y de vez en cuando, dos o tres de esos colegas me tiran (mensajes) y me dicen ‘oye Nicky, tenías razón en lo que me dijiste’”.

¿En qué otros planes artísticos estás trabajando?

“Ahora vengo con un disco nuevo, en octubre. Y ahora empieza la gira mundial”.