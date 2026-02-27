El cantante uruguayo Nilo Lauz despide el mes del amor con su concierto romántico “Recordando los éxitos del ayer”, que se escenificará en Mesas y Telón by Domínguez en Ponce el viernes 27 de febrero a las 8:00 p.m.

En su presentación, el veterano vocalista rendirá tributo a legendarios grupos musicales como Los Ángeles Negros, Los Terrícolas y a la desaparecida banda de Uruguay Los Iracundos, entre otros.

“Es la primera vez que me presento en Ponce y me siento contento con la oportunidad de poder interpretar mis canciones al público. Es lindo poder actuar para los ponceñós y pueblos aledaños, porque vivo cerca del área en Villalba. Me voy a encontrar personas y empleados de diferentes comercios que me hacen más fácil mi día a día cuando salgo a cenar o voy de compra”, manifestó.

PUBLICIDAD

Lauz ofreció detalles del espectáculo que presentará en la “Ciudad Señorial”.

“Voy a estar acompañado de muchas personas conocidas que aprecio mucho. Tendré un repertorio muy variado, ya que estamos despidiendo el mes del amor y la amistad. La música romántica se presta para eso con un público de mediana y avanzada edad que creció y se enamoró con esas canciónes”, sostuvo.

“ ‘Porque yo te amo’, éxito de Sandro de América; ‘A tu recuerdo’, de Hugo Beiza y Jorge Pedreros; ‘Recuerdo de una noche’, de Fernando Arías Cabello; ‘Y cómo es él’, éxito en voz de José Luis Perales, y muchos éxitos más de los años 60, 70 y 80 son parte del repertorio que seleccioné para tan especial ocasión”, adelantó.

En su extensa carrera y presentaciones en distintos países de Latinoamérica, Nilo Lauz ha tenido la oportunidad de compartir escenarios con destacadas figuras del mundo musical, con varias agrupaciones y sus fundadores.

“Mantengo una linda amistad con los maestros Germain De La Fuentes, cantante original del grupo Los Ángeles Negros; con Lucho Muñoz, del grupo chileno Los Galos; Huguito Acuña, guitarrista y fundador de Los Pasteles Verdes, y con Juan Carlos Velázquez, baterista y cofundador de la desaparecida agrupación uruguaya Los Iracundos. También guardo gratos recuerdos de los reconocidos cantantes Leo Dan, King Clave y Elio Roca”, acotó.

Una vez finalice su presentación, el vocalista uruguayo se preparará para su recital “Serenata romántica... Para los abuelitos”, el viernes 6 de marzo a las 9:30 a.m., en el Centro de Usos Múltiples de Villalba. La función es gratuita para el público general.

PUBLICIDAD

Nilo Lauz llegó a la Isla en noviembre de 2023 y se estableció en el área sur, donde disfruta del verdor de las montañas.

“Mi experiencia en Puerto Rico, aunque no ha sido tan larga porque viajo mucho, es un paraíso escondido. La gente superamable, los paisajes hermosos y las playas espectaculares. Deseo pasar el resto de mis días en este hermoso País”, afirmó.

Para reservaciones del concierto “Recordando los éxitos del ayer” en Mesas y Telón by Domínguez puede llamar a los teléfonos 787-528-1133 y 787-298-3749.