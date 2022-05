El artista internacional Nio García alegó incumplimiento de contrato de la compañía AH Entertainment Inc, a cargo de la empresaria Ilianés Ruiz, haciendo negocios como Flow La Movie, que dirigía su hijo, el productor José A. Hernández, quien perdió la vida en un accidente aéreo en República Dominicana.

A través de Prado Law Offices, presidida por el licenciado Edwin Prado, el intérprete urbano -cuyo nombre de pila es Luis Antonio Quiñones García- sometió, además, una solicitud de relevo de su contrato discográfico exclusivo, firmado el 27 de enero de 2021.

El acuerdo se extingue con la entrega y comercialización de grabaciones matrices comercialmente satisfactorias. Antes de su trágico accidente del 15 de diciembre de 2021, Flow La Movie aprobó la comercialización de una producción de Nio García, compuesta por 15 temas, que Ilianés Ruiz se ha negado a comercializar en representación de AH Entertainment, Inc., lo que implica la disolución del contrato.

“Es evidente que usted y la empresa que pretende dirigir, lejos de aportar a la carrera de Nio, está haciendo lo indecible para destruir su carrera”, subrayó Prado, en una carta enviada a Ilianés Ruiz, con copia a Angela Martínez, P.A.

Además, Flow La Movie aprobó cada grabación matriz del disco, más tres vídeos de los cuales dos se filmaron antes de su fallecimiento. El tercer proyecto audiovisual estaba pautado para ser realizado en Miami, Florida, la semana posterior a la tragedia. Junto a una ejecutiva identificada como Camille, de Get Low Records y Orchard, Flow La Movie había programado la salida de los primeros sencillos, al igual que la propuesta musical completa para el primer trimestre de 2022. Hasta el arte del álbum ya estaba aprobado por Flow La Movie.

Luego de Ilianés Ruiz tomar las riendas de AH Entertainment Inc., haciendo negocios como Flow La Movie, solicitó una reunión con Nio y con Casper (otro artista), donde ambos le indicaron que no deseaban cambios en el equipo de trabajo, como tampoco en la manera de operar de Flow La Movie, SoldOut Entertainment, Inc. y Get Low Records. La respuesta de Ilianés Ruiz fue que quien no quisiera laborar con ella y con Flow La Movie que se lo dejara saber.

El licenciado Edwin Prado mencionó en la carta enviada a Ruiz que desde un principio ha demostrado desconocimiento de la industria discográfica y que contrató una firma de abogados en California que no tiene dominio del español y evidencia desconocimiento total de la industria discográfica a nivel latino.

Debido a que la empresaria Ruiz pretendía que el bufete tomara decisiones operacionales de Flow La Movie y aprobara relevos de sencillos de premiaciones televisivas, Nio tuvo que cancelar su presentación especial en la prestigiosa cremonia Premio Lo Nuestro, perdiendo una gran oportunidad para promover el sencillo, como también la producción completa. Tanto es así que el lanzamiento del tema y el disco han sido pospuestos en dos ocasiones.