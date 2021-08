Las puertas siguen abriéndose para el intérprete urbano Nio García, quien si bien abraza los logros que van fortaleciendo su trayectoria, prefiere seguir enfocado en trabajar con la misma ilusión del adolescente que un día soñó recibir el favor del público.

Millones de descargas de éxitos como AM y Dividimos en las plataformas de música le dibujan una amplia sonrisa en su rostro, como es de esperar. La agenda para su gira de conciertos AM Tour 2021, pautada para comenzar en República Dominicana, y que tendrá su momento el 24 y el 25 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, se añaden a su lista de triunfos.

“Quiero que hablen de mí toda la vida en la música, que cuando se escuche de aquí a 20 años, la gente diga ‘¿te acuerdas de Nio, con Te boté, La Jeepeta?’. Quiero que sea así y voy a seguir trabajando para que sea así. Voy a escribir muchos éxitos en el libro del género”, afirmó con determinación el artista urbano, quien más que puntual, llegó mucho antes de lo acordado para el encuentro con este medio para la entrevista. No es la primera vez que cumple de modo similar, siendo fiel a su compromiso con la disciplina.

“Así es Nio”, manifestó pensativo. “Incluso, si tengo que levantarme temprano para cumplir con asuntos de trabajo, me levanto temprano”, añadió haciendo referencia a la costumbre de muchos colegas del género de preferir realizar sus labores pasado el mediodía.

Dentro de su estilo musical, los temas explícitos continúan formando parte de su repertorio.

“Le estoy dando al público lo que quiere. Si mi música no fuera lo que ellos quieren, no sería un éxito hoy día. Tengo música muy buena, muy exquisita, como también tengo música explícita para lo que es jangueo, la noche, lujuria, es otro tipo de ambiente. Siempre he dicho que la música es como un centro comercial, y tú vas a ir a buscar lo que quieres buscar”, respondió, y repasó el éxito del sencillo AM.

“No lo esperaba, y más AM, que fue mi primer tema solo, que se fue tan viral. Hasta el sol de hoy compite con su propio remix, eso es algo que no se ha visto en la historia, que el tema original compite con su remix”, resaltó con orgullo sobre la versión que cuenta con las colaboraciones de J Balvin y Bad Bunny.

“Realmente se ha convertido en mi bebé, en mi producto, en un sueño anhelado. Doblé mucho rodillas. Le pedía a Dios ‘déjame demostrarle al mundo que yo puedo solo, que yo amo esto, es lo que quiero hacer’, y me lo dio, y me lo dio en grande”, mencionó con ilusión el artista, quien ha trabajado a dúo con el exponente urbano Casper Mágico, y ha realizado numerosas colaboraciones con otros en la industria del género urbano.

“Con AM hice uno de los juntes más importantes que siempre quise hacer en estos últimos tiempos, que no es el único que he querido hacer, pero sí uno de los más que he anhelado”, añadió sobre el remix.

El alcance del tema Philliecito, con la cantante Natti Natasha y el exponente urbano Brray, también lo tiene complacido. “Si la gente está impresionada (por la letra), yo estoy impresionado el triple de que Natti me hubiera dicho que sí para este tema”, dijo entre risas.

El nuevo sencillo en promoción es Tus poses, cuyo vídeo estrenó ayer en la tarde.

“Seguimos con lo explícito, pero un poquito más metafórico. La sensualidad de Nio no puede faltar a la hora de hacer una canción. Pero fue un reto porque tuve que enderezar varias palabras, que tengo un equipo atrás diciéndome. Mantiene la calentura de Nio García, pero es un tema que puedes dedicar, que puedes escuchar y no te va a impresionar”, añadió sobre el sencillo cuyo visual se grabó en Miami, Florida.

Su gira de conciertos es un proyecto que abona al sabor del triunfo.

“Estaba loco por hacer un tour. Es el primero mío, solo”, afirmó. “Cuando sacamos Te boté, hicimos una gira, pero no era obviamente con la fuerza con la que ‘El Dragón’ está ahora mismo”, celebró haciendo referencia a su apodo en la industria de la música. “Estaba loco por hacerlo. Era algo que me tenía nervioso. Ya estaba cansado de estar en el estudio haciendo música y no poder cantarla con ellos (la fanaticada)”.

Que no les falta nada

Retomar la agenda de espectáculos presenciales lo llena de entusiasmo. Pero sabe que restar tiempo para estar en familia forma parte del proceso.

“La pandemia me ayudó a recuperar mucho tiempo perdido y mucho tiempo que voy a perder, porque ahora todo explotó. Voy a estar más de tres meses fuera de Puerto Rico. Pero estamos en una generación nueva, donde la tecnología está muy adelantada. Mi hija está en Nueva York. Hablamos por Facetime y pienso que está hasta en mi casa”, dijo sobre la comunicación con Victoria Sofía, de 8 años.

“Mi hija es culpable de todo lo que soy hoy en día. Yo no era ni una cuarta parte de lo que estás viendo aquí sentado, hasta hace ocho años, que me dijeron ‘vas a ser papá, tienes que enderezarte, y tienes que hacer todas las cosas bien’. Le hice una promesa a mi hija, y hasta el día de hoy se la estoy cumpliendo”, añadió el también padre de Milo Antonio, de dos meses de edad, a quien describe como “mi otro motor en mi vida”. El pequeño es producto de su relación con Sheila Romano, con quien ha criado a Siro Alejandro.

“Lo cogí cuando tenía año y medio y ahora tiene cinco. Es de la mamá de Milo, pero es mío también”, expresó enfático sobre el menor, y reiteró la estabilidad con su pareja. “Estoy enamorado. Todo el mundo lo sabe”, resaltó con una gran sonrisa el artista natural de Carolina.

Luis Antonio Quiñones García, su nombre verdadero, fue enfático en su compromiso como padre.

“Llevo desde los 14 años cantando, bailando. Ahora tengo 32. La carrera musical me ha cambiado, obviamente, por la responsabilidad que tengo ahora. Pero es algo que soñé y como que estaba preparado para vivir lo que estoy viviendo ahora”, aseguró.

“Con lo que he logrado en la música, poquito a poquito he podido ir ya asegurando bastantes años de mi vida y de mi familia”, sostuvo. “Me estoy preocupando mucho por mis hijos, por darles un futuro. Tengo miedo a veces de darles todo y que pueda ser un daño para ellos. Pero a la vez digo ‘no quiero que pasen lo que yo pasé’”.