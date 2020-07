Los intérpretes urbanos Nio García y Casper Mágico han “saboreado” el éxito juntos, y la combinación de sus talentos siempre resulta en temas que trascienden en la industria musical.

En esta ocasión, ambos artistas decidieron colaborar en la realización de un álbum de estudio que se compone de 18 temas originales, entre ellos el nuevo tema del verano No se te dio, en colaboración con Arcángel y De La Ghetto, sencillo que se estrena a la par del disco.

Now or never es la materialización de un sueño hecho realidad y el trabajo en equipo que Nio García y Casper Mágico han logrado en compañía de su sello disquero Flow La Movie INC. El álbum incluye éxitos mundiales como Te boté Remix (Nio García, Casper Mágico, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna), La Jeepeta Remix, de Nio García junto a Anuel AA, Myke Towers, Brray y Juanka, tema que hoy en día se mantiene trending en la red social TikTok.

PUBLICIDAD

Sola y vacía y Llamé pa´verte también forman parte de este álbum, que contiene colaboraciones de ambos intérpretes junto a Anuel AA, Arcángel, De La Ghetto, Rauw Alejandro, Jowell y Randy, entre otros.

El tema No se te dio se estrena al mismo tiempo que el álbum, un reguetón sensual, romántico y con una melodía muy contagiosa, que une a cuatro grandes figuras del género: Nio García, Casper Mágico, Arcángel y De La Ghetto. La producción se encuentra disponible hoy en todas las plataformas digitales.

No se te dio promete convertirse en el nuevo hit del verano. El tema nació para “armar la fiesta” y protagonizar historias de amor que fallaron en el intento, bajo la producción de Xound, de la mano de uno de los sellos discográficos más relevantes del momento Flow La Movie, Inc, y con la distribución de GLAD Empire.

El sencillo se estrena junto con su videoclip oficial, grabado en la ciudad de Orlando, Florida, bajo la dirección de Javy Ferrer de Geniuz Mindz. El video presenta una típica historia de desamor, en un escenario caribeño y tropical cargado de seducción y sensualidad.