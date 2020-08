No son un dúo, pero la química que existe entre ambos es suficiente como para motivarlos a trabajar proyectos juntos.

Una vez más, los exponentes urbanos Nio García y Casper Mágico unieron sus talentos para musicalmente deleitar a sus seguidores a través del álbum Now or Never.

“Tenemos una química demasiado de supernatural, fluye sola. Somos hermanos, literal, lo que nos faltó fue la sangre”, resaltó Casper sobre la oportunidad de trabajar con su colega y amigo, con quien saltó a la fama tras el éxito mundial Te boté, cuya versión remix incluye una certificación por la RIAA (Recording Industry Association of America) con el premio diamante, entre otros galardones.

“La pasamos superbrutal en el estudio. Van saliendo las cosas solas, y para escoger un tema, siempre tenemos como que ese concepto de que cuando Nio me enseña un tema, es porque sabe que me va a gustar, igual que cuando yo le enseño un tema a él”, añadió complacido.

El nuevo proyecto, bajo el nombre Now or Never, es un álbum que presenta 18 temas, de los que 12 son inéditos. Nio García destaca cómo surgió la iniciativa del junte reciente.

“Teníamos nuestro álbum individual, cada uno por separado, y Flow La Movie, la compañía (disquera), decide tomar lo mejor de lo mejor de cada álbum, y hacer un solo concepto”, dijo Luis Antonio Quiñones García, quien valora esta nueva oportunidad de trabajar con Casper.

“Te boté nos hizo, pero nos separó bastante”, confesó García, quien muestra un cambio de imagen con su cabello rosado. “El éxito de Nio y Casper fue junto. Tuvimos éxito a la misma vez, con el mismo tema, con los mismos sueños. Salimos del mismo lugar. Entonces hay que hacerlo ahora ya que en ese tiempo no pudimos juntarnos porque estuvimos viajando”, añadió García, quien compartió que el nombre del álbum, además de hacer referencia a la realidad de que el momento de realizar el proyecto “era ahora o nunca”, lleva el nombre del que sería su álbum independiente.

El lanzmiento del álbum fue en julio.

El video del primer sencillo promocional, No se te dio, en una semana superaba las 19 millones de reproducciones en YouTube. Además de la aceptación del tema, celebran la oportunidad de haber trabajado con Arcángel y De La Ghetto, dos intérpretes urbanos legendarios en la historia del reguetón.

“Teníamos como que ese sueño debo del trabajar un día con ellos y gracias a Dios que se nos dio”, dijo Casper. “Siempre nos hemos comparado con Arcángel y De La Ghetto, no en cuestión del estilo de música, porque no se parece, pero sí cómo ellos se conocieron, que han vivido de todo en esta trayectoria que ellos tienen”.

El sencillo de reguetón plantea la frustración de un amor fallido. Nio aborda parte de la intención de la composición.

“Casi siempre que estamos hablando de desamor se convierte en un éxito, y de eso se trata este tema. No sé si es que hemos tenido muchas ex que nos han roto el corazón (ríe), pero a la hora de nosotros escribir de desamor, explotamos y sacamos todo eso que el público se identifica, que quisieran también explotar, decirlo, pero no se atreven, y escuchan un tema que hable de todo eso y se rebelan y la adoptan para ellos”.

Por otro lado, la producción discográfica cuenta, además, con colaboraciones de Anuel AA, Rauw Alejandro, Jowell y Randy, Darell y Myke Towers.

“Todos los artistas que tenemos en nuestro álbum son amigos”, afirmó complacido Nio. “El único artista que nos sorprendió, que fue la última canción que hicimos, fue la leyenda Yandel, con La nota”, destacó con entusiasmo. “Está durísimo. No sabíamos que un artista con esa magnitud se nos acercaría a nosotros y nos dijera ‘yo quiero un tema con ustedes’”.

Casper también valoró la complicidad de quienes contribuyeron con su voz para los temas.

“Tenemos la bendición de que todos los artistas se llevan muy superbién con nosotros. Yo creo que es por la humildad que mostramos, que nos damos a querer. Yo creo que sea algo de nos ha ayudado mucho a la hora de los features (colaboraciones)”.

De vez, Julio Alberto Cruz García, su nombre de pila, resaltó la variedad musical que presenta el disco. “Tiene música para todo el mundo. Tiene temas trap, temas bonitos sin hablar malo, tiene otros que son para los que le gusta la música un poco más fuerte, tiene perreo suave, pero también tiene perreo superduro”, describió.