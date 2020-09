Es una canción que celebra la esperanza en el amor.

La agrupación N’Klabe cuenta con la voz de la exponente urbana Elysanij para el sencillo Me enamoré como nunca, cuyo vídeo musical estrena hoy.

“Quizás hay personas que han perdido ya todo tipo de fe en el amor. Piensan ‘la oportunidad se acabó, me quedo solo’, pero llega esta persona y me enamoro otra vez, aunque pensé que esto no iba a suceder. Es un mensaje de esperanza”, describió el cantante Felo Torres sobre el tema, incluido en el álbum Nuestra esquina, que publicó en marzo.

Contar con la colaboración de Elysanij representa mucho más que una voz privilegiada para el tema. Se trata de la hija de quien fuera uno de los miembros del grupo de salsa en 2002, Johnny Maldonado.

“Para nosotros es un privilegio tener a Elysanij, a quien recuerdo cuando era pequeña. Maldo, como le decimos de cariño, es de los miembros originales del grupo, cuando se fundó”, repasó el vocalista, quien junto con Roberto Karlo Figueroa y Urayoán Lizardi forma la agrupación. “El primer disco de N’Klabe, en la carátula, está la foto del papá de ella, Salsa contra viento y marea”, recordó.

“Elysanij es demasiado versátil, domina tantos géneros y conoce tanto de música a pesar de ser tan joven. Para nosotros ha sido una bendición tenerla en este tema”, resaltó con énfasis el cantante.

Del mismo modo, la intérprete valora ser tomada en cuenta para este trabajo.

“Estoy bien contenta y agradecida”, expresó ilusionada. “Yo siempre escuché a N’Klabe desde pequeña”, afirmó. “Es como un logro bien bonito para mí ocupar por un ratito ese lugar del grupo donde estuvo mi papá. Soy bien versátil y camaleónica. Aunque estoy en el género urbano, nunca me he marcado en esto de la industria musical, y agradezco que me den la oportunidad en el género tropical, la salsa”.

El tema original salió a la luz a principios de los 70, en la voz del cantante español Raphael. Felo detalló que la nueva versión es un homenaje al fallecido artista dominicano Víctor Waill, quien también la grabó hace cerca de siete años. “Es bastante significativo para nosotros. Él estuvo haciendo un tema para nosotros, pero en medio del trabajo de producción él muere. Quisimos honrar su legado. La conexión con Víctor era muy especial”.

Según adelantaron ambos artistas, el vídeo musical de Me enamoré como nunca, que se filmó en Puerto Rico y Colombia, incluye escenas que presentan una historia de amor. Elysanij compartió que “todo el mundo tiene una persona que es ese amor inolvidable. Creo que se van a identificar”.

Con muchos planes

La pandemia por COVID-19 ha cambiado la agenda de trabajo de muchos artistas, pero tanto N’Klabe como Elysanij cuentan con proyectos que los mantienen motivados.

“Hemos estado trabajando con este nuevo álbum, Nuestra esquina”, afirmó Felo. “El 6 de marzo fue la última presentación en tarima. Estamos locos por regresar con el público”, confesó. “Estamos trabajando un álbum nuevo. Para febrero sale una nueva producción de N’Klabe. Se va a llamar 14 de febrero: Love is back, el amor está de vuelta”, anunció, y especificó que “la temática del disco es romántica por completo”.

Por su parte, la cantante adelantó que “estoy trabajando en un álbum llamado Urbanisanij”, con covers o versiones de éxitos urbanos con los que se dio a conocer. “Tengo la oportunidad de salir en el disco de Kendo Kaponi. Él me hizo la invitación hace cuatro meses”, expuso con alegría, además de participar con el reguetonero Ñejo en la versión remix de Mi estilo de vida. “Para mí es un placer que ya los grandes me den la oportunidad, que son los que de otra manera han sido una guía, y que extiendan la mano para nosotros los que estamos empezando”.