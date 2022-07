No aceptarán a más personas en la fila para comprar boletos para el concierto de Bad Bunny “Que no sigan llegando, ya que no serán aceptados a formar parte de la misma”, informaron los organizadores del evento.

Miles de fanáticos hacen fila de manera formal, un día antes de que inicie la venta de boletos para el concierto del Conejo Malo en el Coliseo de Puerto Rico. Presentado por PUBLICIDAD La producción encargada del concierto de Bad Bunny informó esta tarde que la fila para adquirir boletos cerró, por lo que pidieron que no se incorpore más público a las filas. “Oficialmente se anuncia que la fila para la venta de boletos pautada para mañana sábado, 9 de julio, ha llegado al límite máximo de personas que podrán adquirir sus boletos para los conciertos que se llevarán a cabo los próximos 28, 29 y 30 de julio en el emblemático Coliseo de Puerto Rico”, anunció en declaraciones escritas. Debido a esto, todo aquel que llegue ya no será aceptado a formar parte de la fila. PUBLICIDAD “La fila ya cerró, por lo que se solicita el apoyo del público para que no sigan llegando, ya que no serán aceptados a formar parte de la misma”, reiteró. Desde el miércoles, ya los fanáticos del cantante urbano comenzaron a hacer fila a las afueras del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y, desde ese día, se han sumado miles más en espera de adquirir taquillas para el concierto “Un verano sin ti”. “Los organizadores de la producción “Un Verano Sin Ti” agradecen a los fanáticos por el apoyo incansable y cooperación durante esta semana”, comentaron los organizadores. 16 Fotos El "Choliseo" abrió esta mañana sus portones para recibir a los seguidores del artista urbano que aguardaban en el exterior del recinto. Aunque la venta de boletos es mañana, sábado, a partir de las 8:00 a.m. miles de personas se encuentran en la fila que se extiende por varias cuadras de Hato Rey. Para aquellos que logren asistir, el personal del Coliseo verificará el estatus de vacunación contra el COVID-19, por lo que cada persona deberá presentar la tarjeta de vacuna o Vacu ID de COVID-19 para poder tener acceso al recinto en Hato Rey. Para ingresar, cada persona deberá cumplir con las dos dosis (Pfizer/Moderna) de inoculación o una dosis (Janssen). En caso de que no esté vacunado o tenga una sola dosis (Pfizer/Moderna), deberá presentar una prueba viral cualificada de laboratorio negativa (“PCR” o Antígeno) de 72 horas o menos. No se aceptarán pruebas caseras y el uso de mascarillas nasobucales es obligatorio. La venta de boletos, contrario a otros eventos, será mañana, sábado a partir de las 8:00 a.m. Se aceptarán transacciones a través de tarjetas de crédito y/o débito y ATH Móvil. No se aceptarán transacciones en efectivo. “Se les exhorta a los fanáticos a que sigan manteniendo el orden, las áreas limpias y a no bloquear los accesos a edificios, ya que la zona es residencial”, exhortaron.