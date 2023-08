Este jueves dio inicio la gira de Luis Miguel, la cual representa el regreso a la música del “Sol de México”, luego de cuatro años de ausencia y, aunque sus fanáticas y fanáticos de Argentina, región en la que ha ofrecido las primeras tres fechas del “Luis Miguel Tour 2023″, han demostrado la euforia que han experimentando durante sus recitales, hay quienes dudan que la persona que sube al escenario se trate realmente del cantante, debido a que su apariencia luce muy cambiada, de la misma manera que, sospechas de la autenticidad de su voz, por lo que ya habría quién piensa demandarlo, pues aseguran que muchas personas tuvieron que pedir créditos para poder comprar sus boletos.

En Argentina, difunden teoría conspirativa sobre Luis Miguel

El tan esperado retorno del “Sol de México” ya se ha efectuado y aunque la euforia no se ha hecho esperar, han habido muchas especulaciones en torno a su aparición en los escenarios, esto debido a que, físicamente, luce más delgado que nunca, situación que ha enmarcado sus facciones de forma distinta, sin embargo, hay quienes aseguran que el cambio en la apariencia de Luis Miguel no se debe a un plan de alimentación estricta, una rutina de ejercicios extrema o una intervención quirúrgica, sino a que no se trata del cantate, sino de un doble que lo está reemplazando.

O, al menos, esto es lo que se han empeñado en sugerir medios argentinos, como es el caso de “La Tarde”, programa de revista en el que se dijo que ya hay quienes piensan en demandar al intérprete de “La media vuelta”, debido a que no confían en que sea él la persona que se ha dado cita en el escenario del Movistar Arena, el estadio donde Luismi abrió sus conciertos.

“Porque dicen que si adelgazas mucho, se te cae la cara ya a partir de los 40, pero puede estar operado, puede que haya hecho gimnasia, puede haberse recuperado porque yo lo vi hace dos años en Miami y era un asco, un desastre, espantoso”, dijo una de las conductoras del programa.

Fans se hospedan en hotel de Luis Miguel para cerciorarse de que se trate de él

Sus seguidoras, además, no se han quedado con los brazos cruzados, por lo que una de ellas se hospedó en la habitación contigua a la presidencial del Hotel Faena, donde el “Sol” para su estancia. Sin embargo, la joven ha declarado de forma pública que, por más que trata de propiciar encuentros con su vecino, no ha obtenido éxito. “Estamos todos como ya sospechando de que algo raro hay, no se deja ver, no hay contacto visual con nadie; o sea lo tengo en el pasillo, salgo a propósito todo el tiempo”, indicó en un testimonio para la prensa argentina.

Sí hay quienes confían en que se trata del auténtico Luis Miguel

Así como hay algunos que abogan por las teorías que aseguran que no se trata de Luis Miguel sino de un impostor, también hay personas allegadas a él como el Burro Van Rankin, quien fue captado en el aeropuerto de la CDMX, que desacreditan por completo los dichos que sugieren que no se trata del “Sol”:

“Eso es una verdadera mamad*, no crean en esas cosas de revistas, los datos que yo tengo son diferentes”, destacó en una entrevista para “Venga la alegría”.

Otra de las que defienden a Luis Miguel es Eugenia “Euge” Cabral, una de sus fanáticas más fieles en Argentina pues, hasta este fin de semana, mientras interpretaba uno de sus temas, LuisMi le dio una flor blanca, al percatarse que se encontraba en el público y en primera fila, como lo ha hecho desde hace décadas, por lo que asegura que su palabra es muy valiosa, debido a que ella lo conoce de toda la vida.

“Nosotras las fans lo conocemos hasta en la oscuridad”, expuso. “Hay un sólo Luis Miguel, único e irrepetible, nadie puede interpretar... ningún doble o sea, no hay otro ser que pueda estar ahí en el escenario que no sea él”, destacó en una videollamada con el matutino de TV Azteca.

Además, Euge dio su opinión acerca del cambio físico tan drástico del cantante de “Ahora te puedes marchar”, asegurando que todas y todos cambiamos: “Todos vamos cambiando físicamente con los años porque, en un momento era ´que si porque estaba pasado de peso´, ahora ´que si está flaco´; del rostro se lo ve muy rejuvenecido, parece el Luis Miguel de 10, 20 años”.