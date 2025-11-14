El concierto de Yailin La Más Viral, programado para este viernes 14 en el Coca-Cola Music Hall, fue cancelado, anunció esta noche la artista urbana a través de sus redes sociales.

Según el comunicado de prensa que la intérprete de “Bing Bong” compartió en sus stories de Instagram, la cancelación “no responde a una decisión de la artista, sino a una determinación unilateral tomada por la empresa contratante. Rompe Olas Productions y el señor César Sainz, responsables de la organización del espectáculo”.

El texto añade que “Yailin expresa su más sincero agradecimiento a todos los fanáticos que habían confirmado su asistencia, preparado su viaje y mostrado su apoyo incondicional a la artista, pues tenía un gran show preparado como siempre, a la altura de su público. Su compromiso con la audiencia permanece intacto, y reitera su disposición absoluta para presentarse cuando existan las condiciones contractuales y logísticas necesarias”.

Ayer, también mediante sus redes sociales, la exponente urbana había manifestado su intención de presentar su primer concierto en la Isla del Encanto, esto a pesar de la discreta venta de boletos.

“Quiero decirles algo desde el corazón: no importa quién venga o cuántas personas haya, yo voy a darlo todo igual. Mi amor por la música y por ustedes no depende de los números, sino de la conexión real que tenemos”, llegó a decir.