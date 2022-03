El cantante NorBert Vélez ganó popularidad en la música a través de la salsa, no obstante, el bolero le dio una oportunidad cuando todavía era un ”nene” dentro de la orquesta del fallecido maestro Elías Lopés (1945-2017). Era el tiempo en que el cantante Luis Miguel acaparaba el género con los clásicos “Romances”, recordó.

El trompetista solía invitar a un salsero y a un bolerista a su agrupación, y ahí estaba Norberto Vélez. Ese género romántico lo disfruta en lo personal y artístico, por lo que su nuevo lanzamiento se lo dedicó de lleno. “El último bolero” es la producción que recién presenta con una selcción de composiciones propias y otras de autores igualmente jóvenes.

“Como hacía mucho tiempo que nadie está grabando boleros, la gente no se esperaba eso. Era algo que tenía en mi bucklet list por hacer, de siempre, porque soy amante de esa música. Lamentablemente se perdió, la radio no la toca, pero estaba en mí hacerlo”, detalló sobre la motivación para grabar el álbum. “Me sorprendió que el feedback de la gente ha sido superpositivo, que la gente me ha agradecido que vuelva a traer este género, porque le recuerda otra vez esa época”.

El repertorio incluye las colaboraciones de David Rivera y Carlos Nevárez en algunos de los temas. El título del disco corresponde a la canción en promoción.

“No es lo mismo cantar una salsa que cantar un bolero, definitivamente. Tienes que tener una interpretación bien diferente a lo que es cantar una salsa”, advirtió.

Tras la disolución del binomio NG2, el músico se ha permitido complacer su intuición al momento de elegir lo que llevará a una grabación.

“No busco irme por las tendencias. Todo el mundo le apuesta a lo comercial, yo le apuesto todavía a lo musical, creo que todavía hay oídos para eso”, afirmó. “Esto que acabo de hacer ahora mismo se transforma en admiración y respeto a mi trabajo, porque mucha gente, el comentario común es, ‘yo sabía lo que podías hacer, pero ahora demostraste otra cara tuya, y esto me lo ha dicho gente grande’”.

Su visión continúa siendo “ampliar el conocimiento” para demostrar que, como lo hizo un Tito Rodríguez (1923-1973) en su tiempo, por ejemplo, también puede “hacer otras cosas”. Esa ampliación incluye exponer su música en otros escenarios fuera de la Isla. Recientemente visitó México y pronto hará lo propio en República Dominicana, Las Bahamas y California.

Norbert Vélez mantiene el proyecto de “Sesiones desde la loma” a través de su canal en Youtube, además de estar activo con varias colaboraciones en producciones, cuyas voces protagonistas anunciarán en su momento.