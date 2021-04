No hay titubeo al momento de Norberto Vélez responder que se encuentra en su mejor etapa personal y artística, y con ese entusiasmo comienza a delinear su carrera como solista apoyado de su primer proyecto discográfico, “A mi modo”.

Norbert, como prefiere llamarse en este lanzamiento, emprende como compositor, productor e intérprete tras la separación del binomio NG2, con el que entró de lleno en el género de la salsa en el 2004. Este nuevo paso en la música lo da apoyado de un trabajo que comprende 13 temas, incluidas composiciones y arreglos de Frank Suárez, Ángel “Cucco” Peña, Carlos García, Ceferino Cabán, Álex Omar Cordero, David Ramos, Jorge Báez, Ramón Sánchez y Manolo Ramos.

“Es una etapa bien diferente la que estoy viviendo ahora mismo. Había trabajado para otras personas y había hecho producciones, había hecho de todo tipo de trabajo, pero realmente llegó el momento de trabajar para mí”, afirmó en entrevista telefónica. “Es una satisfacción diferente porque, obviamente, es como criar un hijo, que empiezas de cero y vas poco a poco hasta que ves el resultado final y realmente cuando ves el esfuerzo y sacrificio que has tenido, tanto tú como las personas que te rodean, es bien gratificante el resultado final de todo”.

Su preparación para su debut como solista lo tuvo con el proyecto “Sesiones desde la loma”, que graba desde una casita de madera que levantó en la parte posterior de su casa en una finca en Hatillo, a donde lleva invitados cantantes y músicos con los que intercambia impresiones y canta.

“Al ver la recepción que tuve en el público, de cómo me estaban viendo en otras facetas fuera del grupo NG2, que empezarona a ver y escribirme, y sentí eso del público, dije, sabes qué, me tengo que lanzar con un disco completo porque yo necesito una carta de presentación y que la gente me vea”, compartió.

El tema que introduce su álbum debut es “Hay algo como ella”, compuesto y arreglado por Cucco Peña. Es una canción que marca muy bien el ritmo que lleva la producción, al combinar el romanticismo con una clara invitación para el baile.

“Este disco es bastante balanceado, pero me fui más por una onda romántica, estoy tratando de abordar un poco la onda romántica, tanto en lo musical como en las letras”, detalló sin olvidar los distintos colores rítmicos que le inyectaron los arreglistas.

“Definitivamente yo creo que este es mi momento. Creo que estoy en una madurez en todos los ámbitos: vocalmente, musicalmente, personalmente, porque ya no soy un nene tampoco, tengo 41 años. Creo en el tiempo de Dios y definitivamente todo pasa en el momento preciso”.

Hoy, a las 8:00 p.m., Norbert presentará 10 de los 13 temas contenidos en el nuevo repertorio, a través de su canal en la plataforma de YouTube, y en sus redes sociales.

Sobre si habrá una futura reunión de NG2, dupleta que formaba con el salsero Gerardo Rivas, dijo, “nunca digo de esa agua no beberé”. Ahora, sin embargo, su prioridad es continuar en solitario.

“No creo que haya un no rotundo, honestamente no es lo que está en los planes por ahora. Por el momento seguimos enfocados en lo que es mi carrera como solista”, puntualizó.