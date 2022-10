Aquel espacio en el que habita una casita de madera al tope de La Loma del Temeguindo, desde donde el cantante y compositor Norberto Vélez hace tres años ha transmitido decenas de episodios para su programa virtual “Sesiones desde La Loma”, será compartido y ¡de qué manera!

Como cualquier otro artista, el exintegrante de la orquesta salsera NG2 desde pequeño había soñado con ser un cantante que se presentara en grandes escenarios, pero esta vez la emoción lo invade al explicar que logrará realizar el sueño de presentarse en “el patio de su casa”, desde el hogar de tantas memorables grabaciones, localizado en el barrio Naranjito en Hatillo.

En su patio, de siete cuerdas de terreno, recibirá a unas 5,500 personas, quienes serán parte del “Sesiones Desde la Loma... El evento”, a celebrarse el próximo 22 de octubre desde las 2:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche, con la participación además de los cantantes Tito Nieves, Luisito Carrión, Moncho Rivera y Daniel Díaz, entre otros.

“En esta ocasión, me toca usar mi gran escenario, el patio de mi casa, para esta vez convocar al público y celebrar la alegría con estos grandes compañeros y los que van a seguir pasando por ‘Sesiones desde La Loma’ y por este evento que sé que no será el primero de muchos que estaremos haciendo”, manifestó el artista acerca de este evento que ya está vendido en su totalidad,

De acuerdo con Norberto, este festival sirve también para celebrar su proyecto musical que surgió en 2019 y que emprendió junto a su amigo, el productor Gabriel Ramos, al responder a su inquietud de crear un programa donde pudiera cantar y reunirse con colegas y amigos, así como sacar un poco de la historia de cada uno de ellos.

A través de su plataforma digital, que ya cuenta con más de 315 mil suscriptores en su portal de YouTube y sus videos cuentan con millones de vistas, le ha permitido llegar a público no solo en Puerto Rico, sino que también cuenta con seguidores de Estados Unidos y Latinoamérica, entre otras partes del mundo, por la cual también tiene un alcance en la generación juvenil, según destacó.

Precisamente, el cantante oriundo de Hatillo, explicó en conferencia de prensa celebrada para ofrecer los detalles del festival, que el 50 por ciento de los asistentes son del exterior de Puerto Rico, por lo que resaltó además el impacto positivo en el sector turístico cultural.

“Estoy más que agradecido con Dios por todas las oportunidades que me ha dado, incluso una oportunidad más de vida. Hace dos semanas tuve un accidente, en el que me tomaron 22 puntos en la cabeza por una fractura. Así que Dios me sigue dando regalos y vida para seguir llevando lo que él me regaló, que es el don de la música y de haber creato este espacio para llevar alegría y conocimiento a la gente”, dijo Norberto, quien comenzará su presentación a las 8:00 de la noche.

Daniel Díaz, conocido también como “El Tripandero”, se presentará junto a el colombiano Alexander López, en un formato dúo, donde demostrará los diversos patrones que suele hacer con la percusión. “Estoy seguro que vamos a bailar, cantar, gozar, disfrutar, y la loma se va a prender en fuego”, indicó Díaz.

Por otro lado, Luisito Carrión se mostró reestablecido luego de que en junio pasado fuera operado de emergencia en Colombia para destapar sus arterias tras sufrir cuatro infartos y se encuentra más que listo para ser parte de este evento.

“Norberto es mi amigo, hermano. Nos unen muchas cosas: Dios, la música y nuestros padres”, porque fuimos criados... su padre Heriberto Vélez, fue mi maestro de música, que en paz descanse su alma. “Bendigo tu vida, le pido a Dios que te proteja, gracias por tu existencia y por contar conmigo”, dijo el ya resta.

Mientras Moncho Rivera subirá a escenario con su orquesta para interpretar los temas del fallecido cantante y su tío, Ismael “Maelo” Rivera. Además, el trompetista y ahora cantante conocido como Jota Ruiz , presentará su propuesta en lo que será un banquete musical.

El evento masivo que se llevará a cabo en la zona oeste de Puerto Rico, para el que podrán llevar silla de playa, no se transmitirá en vivo, pero estará siendo grabado para que luego pueda ser disfrutado por aquellos que no pudieron estar presente.

Además de las presentaciones musicales en tarima, el festival contará con artesanos, kioscos de comida y un amplio estacionamiento para los asistentes, desde donde serán transportados hasta el área de la loma. De acuerdo con Ramos, quien además produce el evento, informó que habrá un área de seguridad y punto de cotejo.

La producción recomienda a los asistentes que utilicen vestimenta cómoda. De igual manera, se informó que no se permitirá la entrada de neveritas, cigarillos, alimentos o bebidas de otros establecimientos, botellas de perfumes, armas de fuego, armas blancas, cornetas, pitos, sustancias controladas, punteros láser, cámaras profesionales con lentes removibles o de alto alcance.