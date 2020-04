En estos días de resaca casi obligatoria, el músico, compositor y cantante Norberto Vélez, del dúo NG2, se reencontró con un tema que escribió hace siete años y ahora es el sencillo que lo tiene sonando durante la cuarentena, “Yo no sé”.

Ni siquiera lo había grabado, y lo hizo en un estudio que improvisó en su clóset ante la situación del aislamiento social, y lo echó a sonar en las plataformas de música digital. Al ver que estaba gustando, quiso invitar a sus colegas Elvis Crespo, Oscarito y Johnny Rivera, para que se le unieran desde sus respectivos estudios de grabación.

La buena reacción de sus seguidores en la salsa, dijo, lo sorprendió. “La gente me conoce por NG2, pero no me conocía en muchas otras cosas”, como en este caso, en el que hizo el trabajo de compositor, arreglista, instrumentista e intérprete.

Esta es una de las pocas veces que trabaja en solitario, pues por 16 años ha estado al frente del dúo NG2 junto con sus colega Gerardo Rivas. Pero, advirtió, que continuará haciendo “cositas por ahí”, como un posible disco de boleros, para complacer otras inquietudes en la música.

“Nos reinventamos y hay que hacer lo qué hay que hacer“, puntualizó.