La voz de Iris Martínez ha respaldado a muchísimas estrellas de la canción a nivel local e internacional. Hoy, celebra todas esas vivencias y presenta el segundo sencillo en promoción, “Cuán grande es Él”, que formará parte de la producción “No dejaré de creer”.

En la extensa lista de personalidades con las que ha laborado sobresalen el inolvidable cantautor Armando Manzanero (con quien hizo un dúo en el Centro de Bellas Artes de Santurce), Lucecita Benítez, Yolandita Monge, Ednita Nazario, Olga Tañón, Braulio, Andrés Jiménez, Glenn Monroig, Antonio Cabán Vale “El Topo” y Los Hispanos.

Iris Martínez

“‘Cuán grande es Él’ es un himno de Carl Boberg, que escribió en 1885. ¡Yo crecí escuchándolo! Antes de grabar mi producción como solista, yo cantaba en diferentes iglesias y otros sitios. Ese himno siempre estuvo en mi repertorio con una pista comprada. Todo el mundo me preguntaba constantemente si lo tenía y cómo lo podían adquirir”, precisó.

Iris, quien siempre perteneció a la agrupación de la iglesia, estudió en la Escuela Libre de Música y, posteriormente, en la Universidad de Puerto Rico. Formó parte de todos los coros del Recinto de Río Piedras. Tomó clases con la profesora Susan Young, ya fallecida.

La cantante está casada con el ingeniero y productor musical Ronnie Torres, quien ha sido ganador de varios Latin Grammy y Grammy, y es nuera de Wisón Torres, del cuarteto Los Hispanos. Su hijo David Samuel Torres hizo dos arreglos para el álbum “No dejaré de creer”, grabó los coros y realizó el vídeo. Vive orgullosa, también, de que su hija Cherry Torres sea una cantante profesional, que integra el “tour” de “Hamilton”.

Tanto el sencillo “Cuán grande es Él” como el vídeo están disponibles en YouTube.

Nuevo nombre

El cantautor y pastor puertorriqueño Carlos Manuelle Agosto retorna a la industria musical con nuevo sencillo titulado “Nuevo nombre” como preámbulo a su próxima producción musical.

El sencillo contó con la colaboración del productor musical George De León JR. en la mezcla; la letra y música son del propio intérprete.

Carlos Manuelle

“Con el propósito de resaltar el perdón de Dios, esta canción presenta un mensaje contundente para todo aquél que la escuche, un mensaje para comprender cuán grande y accesible es el perdón de Dios. El perdón no se obtiene por medio de protocolos, rituales, ni sacrificios. El perdón de Dios se obtiene haciendo lo mismo que hizo el ladrón que murió junto a Jesús en la cruz. El ladrón no pudo bautizarse, congregarse, no pudo ir a una escuela bíblica, ni a un grupo pequeño. Aún así encontró una puerta abierta en los brazos de Jesús”, expresó Carlos Manuelle, hijo de la cantante Lourdes Toledo y Carlos Agosto.

En su trayectoria musical como cantante, tuvo colaboraciones con su progenitora, Jacobo Ramos, Laurie Colón, Daniel Calveti, Alex Zurdo y Armando Sánchez.

De estreno Samuel Hernández

“Hay poder en la sangre de Jesús” es lo nuevo de Samuel Hernández para Semana Santa, “aunque el tema de la sangre de Cristo debe ser un tema para todo el año”, expresó.

Dicho tema da título a la producción número 12 del cantautor puertorriqueño, con 16 temas inéditos en diferentes géneros musicales.

Samuel Hernández

“Para mí esta producción es una de las más importantes porque habla del evento que cambió la historia en dos: la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo y que todavía su sangre tiene poder para sanar y salvar,” comentó Samuel Hernández.

El tema está disponible en todas las tiendas digitales y será respaldado por un videoclip que saldrá en los próximos días en YouTube y en todas las plataformas digitales.

Dónde estaría yo

La cantante y compositora de música sacra Yelitza Cintrón lanza su sencillo “Dónde estaría yo”, “una reflexión que agradece y reconoce el sacrificio de Jesús”.

El vídeo musical, bajo la producción de Luis Antonio Films, fue grabado en la Catedral de San Juan.

Yelitza Cintrón

Yelitza tiene una trayectoria de más de 20 años en la música. Perteneció a las agrupaciones: La Banda Desafinada (2003), Del Cordero (2004-2005), Sueño de Hormiga (2005 - 2017). Con esta última realizó una gira por Estados Unidos, Colombia y Venezuela. En el 2019, se lanzó como solista y compositora de música en español, y a inicios del 2020, en portugués

Dónde estaría yo está disponible en todas las plataformas digitales.