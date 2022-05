Nunca ha estado claro quién o quiénes bautizaron la agrupación que se formó por la ruptura del famoso combo del maestro Rafael Cortijo como El Gran Combo. Lo que sí es un hecho es quién le puso su apellido.

Escuché decir al maestro Rafael Ithier, en una entrevista que conservo en mi colección, que fue el distinguido y recordado hombre de comunicaciones Mariano Artau, quien tuvo la feliz idea de agregarle el nombre de la Isla y que la agrupación pasara a ser El Gran Combo de Puerto Rico. A partir de ese momento, y por derecho propio, El Combo se ha convertido en la representación musical de nuestra Isla, paseando nuestro nombre, prácticamente, por el mundo entero.

PUBLICIDAD

Musicalmente, y por sus raíces y formación, Los Mulatos del Sabor son la expresión más puertorriqueña del género de la salsa.

Además de un sonido único, Ithier se ha encargado a través de la historia del grupo de añadir música autóctona de Puerto Rico como lo son el seis, aguinaldo, bombas, plenas, etc., para darle el sabor particular que tiene la agrupación.

Es de todos conocido la cantidad de “Gran Combos de Puerto Rico” que se han fundado en otros países como homenaje a la famosa orquesta y a su país de origen.

Recuerdo que estando de gira en España, un taxista marroquí me preguntó que de dónde venía; yo le contesté que de Puerto Rico y su respuesta inmediata fue: “Oh, ¡Gran Combo!”. En otra ocasión, entrando a Alemania, el oficial de inmigración me preguntó que de dónde venía y al contestarle me respondió: “Yo no sé dónde queda Puerto Rico, pero sé que El Gran Combo es de allí”.

Hay muy pocos rincones del globo terráqueo que no hayan sido visitados por La Universidad de la Salsa y donde no haya sonado “La loma del tamarindo”.

A gran orgullo, este año se cumplen 60 años de la fundación de este grupo que, bajo la dirección de Rafael Ithier, ha podido llevar una carrera intachable de éxitos y ha cautivado al público del mundo entero. América del Norte y del Sur, Centroamérica, el Caribe, Europa, Asia, África y Australia se han rendido ante el indiscutible sonido de Los Mulatos del Sabor.

Nosotros, todos los puertorriqueños, estamos orgullosos y agradecidos de esta institución musical, porque nos han representado dignamente y por eso y muchas razones más, celebramos estas seis décadas.

En mi caso, he tenido la emocionante experiencia como espectador de estar en un estadio lleno a capacidad fuera de la Isla y de escuchar las bocinas estremecer al público anunciando: “Damas y caballeros… ante ustedes la bandera musical… ¡El Gran Combo de Puerto Rico!”.