El Mastercard JazzFest ‘23, que reúne a los mejores y más destacados exponentes del jazz, regresa en su segunda edición con un homenaje al trabajo del multigalardonado saxofonista, compositor y productor Miguel Zenón.

“Con mucho entusiasmo, volvemos a presentar un colectivo de los mejores artistas del jazz latino y contemporáneo, en un programa balanceado con distintos estilos, sonidos y colores, dedicado a Miguel, un virtuoso saxofonista, y un generoso y muy especial ser humano”, comentó Luis Alvarez Fiol, co-productor del Mastercard JazzFest ‘23, que se realizará desde el 17 al 19 de marzo, en el Coca- Cola Music Hall.

El máximo evento del jazz en Puerto Rico abrirá la noche del viernes, 17 de marzo, con la vibrante presentación del virtuoso del arpa, Edmar Castañeda Quartet y su cuarteto. El cierre de la noche estará a cargo del legendario Eddie Palmieri y Afro-Caribbean Septet.

Para la cartelera del sábado, 18 de marzo, se ha preparado una gran velada con el homenaje a Miguel Zenón, que ha sido titulado “Vida y Trayectoria”, y con el que se subirá a tarima la presentación de sus producciones “Música de las Américas”, “Sonero”, “Alma Adentro”, “Esta Plena” y “Jíbaro”. Su celebración contará con la participación de invitados especiales que forman parte de su historia musical. Para culminar esa gran noche, se presentarán Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola, de Viento y Tiempo.

“Ser homenajeado por este Festival es uno de los reconocimientos más grandes que he tenido en mi carrera. Tengo tantas memorias de este evento durante mis años formativos que casi me es difícil rememorarlas todas. Aquí vi tocar a muchos de mis héroes cuando todavía era estudiante de la Escuela Libre de Música en Hato Rey. Fue aquí también donde se me otorgó una beca durante el primer año del programa de Berklee In Puerto Rico, la cual fue instrumental para que pudiera estudiar en esa institución eventualmente. Aquí también se han abierto las puertas una y otra vez para presentar muchos de mis proyectos discográficos. En fin, que de más está decirles lo honrado que me siento por este homenaje y lo entusiasmado que estoy con nuestra presentación del sábado 18 de marzo, donde estaré haciendo un recorrido por mi carrera musical, acompañado por mi cuarteto y un grupo de invitados especiales. Allí nos vemos”, indicó Miguel Zenón.

El domingo 19, el cierre del evento estará a cargo de Al Di Meola y “100 años de Tito Puente y Tito Rodríguez”, con la Mastercard JazzFest Big Band, bajo la dirección del profesor Egui Castrillo. Como invitados especiales estarán Eddie Palmieri, Miguel Zenón y Josué Rosado, entre otros.

“Como cada año, este evento da una oportunidad excepcional a los amantes del jazz a ver en tarima a los más grandes del género. Y este evento está pensado para que el público de todas las edades disfrute de la música de grandes figuras que han dejado su legado”, expuso, por su parte, Paco López, de No Limit Entertainment.

Los boletos están a la venta en Ticketera.com

El programa completo del Mastercard JazzFest ‘23:

Viernes, 17 de marzo

Edmar Castañeda Quartet

Eddie Palmieri Afro-Caribbean Septet

Sábado, 18 de marzo

Miguel Zenón - ‘Vida y Trayectoria’

Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola - ‘Viento y Tiempo’

Domingo, 19 de marzo

Al Di Meola

‘100 años de Tito Puente y Tito Rodríguez ‘- Mastercard JazzFest Big Band, bajo la dirección del profesor Egui Castrillo. Invitados especiales, Eddie Palmieri, Miguel Zenón y Josué Rosado, entre otros.